DIRETTA CALCIO – Martedì 28 Novembre torna la UEFA Champions League con la quinta giornata della fase a gironi stagione 2023-2024 (due al termine per questa fase). A scendere in campo ci saranno le due italiane Lazio e Milan, con due partite che si preannunciano spettacolari: Milan-Borussia Dortmund per il Gruppo F e Lazio-Celtic per il Gruppo E. Di seguito tutti i dettagli delle due partite con info orari, classifiche e dove vederle in streaming gratis e diretta live tv.

Milan-Borussia Dortmund streaming e tv, orario, classifica e precedenti

Il Milan è terzo in classifica con 5 punti e riceve a San Siro la capolista Borussia Dortmund (7 punti) nel Gruppo F di Champions League, soprannominato “girone di ferro” dal giorno del sorteggio, e che ha mantenuto le aspettative. Tutte e quattro le squadre sono ancora in lizza e hanno un forte desiderio di superarsi a vicenda. Il Milan, pur avendo qualche rimpianto per i punti persi contro Newcastle e Borussia Dortmund, è attualmente al terzo posto nella classifica guidata dal Dortmund.

L’ultima volta di Milan-Borussia Dortmund, in occasione della ICC (International Champions Cup) è stato il 18 luglio del 2017 con il risultato finale di 1-3 per i tedeschi.

Con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane si potrà vedere Milan-Borussia Dortmund in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky

Lazio-Celtic streaming e tv, orario, classifica e precedenti

Sport (canale 252) e INFINITY+. Questa partita del Milan viene trasmessa anche in

La Lazio, seconda con 7 punti, riceve all’Olimpico l’ultima in classifica, il Celtic, che ha un solo punto. Il Gruppo E è molto equilibrato, con il Celtic che ha dato filo da torcere a tutti nonostante sia ultimo in classifica. La Lazio di Sarri si gioca molte delle sue speranze di qualificazione contro il Celtic, sperando che l’Atlético Madrid vinca contro il Feyenoord.

L’ultima volta di Lazio-Celtic è stato il 7 novembre del 2019 (in Europa League) con il risultato finale di 1-2 per gli irlandesi di Glasgow.

Con fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane si potrà vedere Lazio-Celtic in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e INFINITY+. Questa partita della Lazio non viene trasmessa in diretta streaming in chiaro su Canale 5.