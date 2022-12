Ultime Notizie » body building » Magnus trenbolone acetato: perché piace tanto agli atleti?

Il trenbolone acetato è l’anabolizzante più essenziale utilizzato nel campo del fisico maschile. È classificato come farmaco steroideo perché ha un potente effetto androgeno e anabolico sul bodybuilder. Inizialmente, il farmaco è stato inventato per uso veterinario, per essere più precisi, per la crescita del peso nei bovini. Poiché il prodotto ha uno spettro d’azione vario, il trenbolone acetato viene scelto per l’acquisto sia per l’aumento di peso che per la combustione dei grassi.

Descrizione del principio attivo dello steroide anabolizzante

Come già detto, il trenbolone ha un’origine sintetica. Il suo padre può essere considerato il nandrolone, anche se ad oggi sono farmaci diversi in termini di effetto. È la forma acetata del trenbolone ad essere considerata la più ricercata nelle discipline sportive. Poiché lo steroide anabolizzante ha un’emivita breve, non molte persone scelgono di utilizzarlo per raggiungere i propri obiettivi. L’utilizzo di uno steroide consente agli atleti di:

Guadagnare massa muscolare magra;

Migliorare la densità muscolare;

Migliorare la definizione;

Migliorare la forza e la resistenza;

Aumenta la libido;

Aumentare le prestazioni di forza.

Poiché il prodotto ha un effetto androgeno pronunciato, viene spesso assunto per bruciare i grassi. Entrando nel deposito di grasso, il farmaco agisce sul grasso, riducendone la quantità. Su https://italiafarmaci.com/ è possibile ordinare anabolizzanti e steroidi al miglior prezzo in Italia. Guardate voi stessi!

È considerata molto necessaria tra i forzuti grazie alla sua ridotta attività estrogenica.

Uso e dosaggio

In altre parole, lo steroide anabolizzante non è affatto aromatico, il che significa che non contribuisce alla comparsa di reazioni sessuali secondarie, tra cui l’ingrossamento delle ghiandole mammarie. Un ciclo di trenbolone acetato sarà una grande opportunità per pompare il vostro corpo e dargli nuove capacità.

Può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri anabolizzanti. Un ciclo in solitaria non può durare più di 6 settimane. Allo stesso tempo, è possibile utilizzare 50 mg o 100 mg a giorni alterni. Se un strongman decide di aumentare il ciclo, la gonadotropina dovrebbe essere collegata all’uso parallelo, che darà la possibilità di sbarazzarsi di molti sintomi spiacevoli. Il corso di Trenbolone acetato alla fine necessita di una terapia post-corso come il Clomifene.

Lo steroide anabolizzante può essere combinato con Anavar e Winstrol, che daranno un buon effetto durante la fase di essiccazione. La metà della dose ottimale consentita di ciascun prodotto deve essere assunta nell’arco di due settimane.

Effetti collaterali

Il Tren Acetato ha una forte affinità per il recettore del progesterone (leggermente più forte del progesterone stesso). Gli effetti collaterali legati al progesterone sono simili a quelli degli estrogeni, tra cui l’inibizione a feedback negativo della produzione di testina e l’accelerazione dell’accumulo di grasso. In ogni caso è sempre bene rivolgersi a un medico specializzato prima si assumere questi farmaci.