Ultime Notizie » Come vedere Lazio Torino Streaming » LAZIO TORINO Streaming e Diretta TV, dove vedere il recupero di Serie A

Lazio Torino Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 18 maggio 2021 alle ore 20:30 per il match valevole per il recupero della 25a giornata di Serie A. Partita forndamentale più per i granata che i laziali che si trovano al sesto posto a quota 67 punti, in quanto quest’ultimi sono aritmeticamente certi del sesto posto (e quindi giocheranno in Europa League passando per i gironi di qualificazione), ma sono fuori dalla zona Champions. E’ il Torino che sta peggio: ha subito 11 goal nelle ultime due partite. Per la formazione granata è l’ultima chance per evitare che il match contro il Benevento assuma le sembianze di uno spareggio salvezza. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio Torino in video streaming gratis e diretta live tv.

Lazio Torino Streaming, prestanzione diretta match

Qualsiasi risultato positivo contro i biancocelesti chiuderebbe infatti il discorso, rendendo vana un’eventuale vittoria del Benevento all’ultimo turno. In caso di sconfitta a Roma, il verdetto sarebbe invece rimandato a domenica. In caso di vittoria o pareggio, i granata allungherebbero o manterrebbero i tre punti di vantaggio sulla squadra di Filippo Inzaghi, che retrocederebbe dunque in Serie B. L’unica combinazione favorevole ai sanniti è una doppia sconfitta del Toro, che sarebbe di conseguenza raggiunto a quota trentacinque. Ma per gli scontri diretti, a quel punto favorevoli al Benevento (all’andata terminò 2-2), sarebbero i granata a scendere in Serie B.

Come ricordato da Toro News, in sintesi, per evitare la retrocessione, basterà non perdere lo scontro diretto. Ma per evitare ogni rischio, sarà sufficiente un punto a Roma con la Lazio senza più obiettivi. Insomma, la salvezza resta a portata di mano e non raggiungerla sarebbe un fallimento epocale per il Torino.

⚽ Diretta Lazio Torino in TV al posto di Rojadirecta

Lazio Torino diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Lazio Torino Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Lazio Torino streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link

Le probabili formazioni di Lazio Torino

skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it). La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Acerbi è squalificato, in difesa spazio a Luiz Felipe. Davanti Correa non ce la fa, Inzaghi dovrebbe affidarsi al tandem Muriqi-Immobile con Caicedo che scalpita dalla panchina. Verdi dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle di Belotti e Sanabria. Sulle corsie laterali Ansaldi e Vojvoda

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.

La CAN ha ufficializzato la designazione di Lazio-Torino, recupero della 25a giornata di Serie A, in programma questa sera all’Olimpico di Roma: ad arbitrare la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Cecconi e dal quarto uomo Dionisi. Al VAR ci saranno invece Aureliano e Liberti.

Alternative per vedere Lazio Torino in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.