Ultime Notizie » astronomia » La soluzione all’interferenza causata delle costellazioni satellitari come Starlink

L’Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha annunciato giovedì scorso la creazione di un organismo incaricato di prendersi cura degli interessi degli astronomi di fronte all’aumento delle costellazioni satellitari, comprese quelle di Starlink, in orbita terrestre.

Il nuovo Center for the Protection of Dark Skies against Satellite Interference sarà coordinato dal National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) e dall’Osservatorio Internazionale di Radioastronomia SKAO (Square Kilometer Array Organization). Il suo obiettivo sarà “aiutare a mitigare l’impatto negativo dei satelliti sulla radioastronomia e sulle osservazioni ottiche dalla Terra, nonché sul godimento del cielo notturno da parte dell’umanità”.

“Questo nuovo centro è un passo importante per garantire che i progressi tecnologici non ostacolino inavvertitamente la nostra ricerca”, ha affermato Debra Elmegreen, presidente dell’IAU.

“Sono fiduciosa che i co-organizzatori dell’organismo saranno in grado di facilitare ile riunire le competenze necessarie da molti settori per questo sforzo vitale”, ha aggiunto.

Inoltre, gli astronomi hanno sottolineato il principio di “un cielo oscuro e calmo”, che considerano essenziale per “procedere nella comprensione dell’Universo”, nonché per “il patrimonio culturale dell’intera società e la protezione della fauna notturna”.

Parallelamente, un gruppo di scienziati ha avvertito che la rete di 1.800 satelliti Starlink, della società SpaceX, ostacola lo studio degli asteroidi vicini alla Terra.