Ultime Notizie » cina » Jackie Chan: “Voglio essere un membro del Partito Comunista Cinese”

Durante un evento tenuto venerdì scorso dalla China Film Association con lo scopo di analizzare il discorso pronunciato dal presidente Xi Jinping in occasione del centenario del Partito Comunista Cinese, l’attore e esperto in arte marziale Jackie Chan, originario di Hong Kong, ha annunciato il suo desiderio di unirsi ai ranghi di questa forza politica.

“Quando sono all’estero, dico spesso che sono orgoglioso di essere cinese”, ha detto la star. “Ma io invidio te, che sei membro del Partito. Penso che il Partito Comunista sia davvero forte. Ciò che il Partito dice, ciò che promette, l’ha ottenuto non in cento anni, ma in diversi decenni. Voglio essere un membro del Partito”, ha dichiarato.

L’attore è nato nel 1954 nell’allora colonia britannica di Hong Kong da una famiglia di profughi della Cina continentale e nel 1989 si è esibito in un concerto a sostegno delle proteste in piazza Tiananmen.

Tuttavia, dopo che Hong Kong è stata restituita alla Cina, Chan ha cambiato idea e ha iniziato a schierarsi costantemente dalla parte delle autorità comuniste, arrivando al punto di criticare Hong Kong e Taiwan per il fatto che i loro modelli politici forniscono “troppa libertà” ai cittadini.

Inoltre, si è espresso a favore delle modifiche alla legislazione di Hong Kong promosse da Pechino secondo il principio “un paese, due sistemi”, che gli sono valse le critiche dirette di politici e membri della comunità della regione amministrativa speciale. “C’è molto odio per lui a Hong Kong e non è più in grado di rappresentare adeguatamente la nostra città e la sua gente”, ha dichiarato Lo Kin-hei, attuale presidente del Partito Democratico di Hong Kong, nell’agosto 2020.