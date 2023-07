Ultime Notizie » apple » iPhone 4GB del 2007 sigillato venduto all’asta per oltre 190 mila dollari

Un iPhone del 2007 che era ancora sigillato di fabbrica è stato venduto domenica scorsa per 190.372,80 dollari durante un’asta organizzata da LCG Auctions, secondo quanto riportato sul sito web dell’azienda statunitense. Nel loro account ufficiale su Twitter, l’azienda con sede in Louisiana ha spiegato che si tratta di un “nuovo record storico” per quel modello, superando i 63356 dollari pagati lo scorso febbraio per un iPhone di prima generazione non aperto.

“Basandoci sulle nostre recenti vendite record e sul fatto che il modello da 4GB è probabilmente venti volte più raro della versione da 8GB, non ci sorprende che abbia stabilito un nuovo prezzo record, anche se superare i 190.000 dollari è stato piuttosto sorprendente”, ha dichiarato Mark Montero, fondatore di LCG Auctions, in un comunicato citato dai media locali. La cifra supera di oltre 317 volte il prezzo originale del dispositivo mobile di Apple.