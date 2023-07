Ultime Notizie » asteroide » Asteroide Ryugu: Incredibili risultati sulle analisi dei campioni

Campioni dell’asteroide Ryugu contengono frammenti di polvere stellare che precedono la nascita del nostro sistema solare. Frammenti di materiale di Ryugu, catturati dalla sonda giapponese Hayabusa2, sembrano provenire dai confini ghiacciati del sistema solare, piuttosto che dall’asteroide stesso, riportano gli scienziati il 14 luglio in Science Advances. Questi frammenti stranieri potrebbero illuminare dettagli della storia del sistema solare.

Trovare questi frammenti “è davvero unico”, dice la cosmochimica Ann Nguyen del Johnson Space Center della NASA a Houston. “Ci sta mostrando un nuovo tipo di materiale, ma ci sta anche raccontando delle dinamiche del materiale proveniente dal sistema solare esterno”.

La sonda Hayabusa2 ha visitato l’asteroide nel 2018 e nel 2019, quindi è tornata sulla Terra con 5,4 grammi della roccia spaziale nel 2020. Gli scienziati hanno esaminato quei campioni in laboratorio in modi che non possono essere fatti con telescopi o persino con sonde spaziali, come ottenere misurazioni dettagliate della composizione chimica.

Finora, tali esami hanno mostrato che Ryugu è ricco di carbonio, che è fatto dello stesso materiale di alcuni dei meteoriti più rari trovati sulla Terra e che è stato alterato dall’acqua in qualche momento del suo passato. Gli scienziati pensano che Ryugu si sia formato dai detriti di un asteroide più grande, che si è spezzato in una collisione e si è riformato in una pila di detriti sciolti.

Nguyen, tuttavia, stava cercando qualcosa di diverso. “Il mio campo di ricerca sono i grani presolari”, piccole particelle di materiale che si sono formate dalle ceneri di stelle morenti, dice. “Li stavo cercando”. Questi delicati grani contengono diversi isotopi, atomi di un elemento che hanno diversi numeri di neutroni, rispetto a quelli formati dal sole, rivelando le loro origini aliene.

Nguyen e i suoi colleghi hanno esaminato due campioni di Ryugu, ciascuno di dimensioni inferiori a un millimetro. Hanno quindi selezionato piccoli frammenti di roccia, larghi da 50 a 200 micrometri, chiamati clasti, che spiccavano rispetto al resto del campione di Ryugu.

Utilizzando microscopi elettronici a scansione e altre tecniche di imaging, Nguyen e i colleghi hanno scoperto che due dei clasti sono chimicamente diversi dal resto di Ryugu, con contenuti di ossigeno, magnesio e silicio inferiori e maggiori quantità di ferro e zolfo.

I clasti hanno anche concentrazioni molto più elevate di grani presolari rispetto al resto del materiale di Ryugu. I grani contengono carburo di silicio, che viene facilmente distrutto dall’acqua, oltre a una maggiore abbondanza di materia organica.

Ciò significa che i grani non potevano far parte del corpo genitore di Ryugu, che è stato ampiamente alterato dall’acqua. I ricercatori pensano che i grani fossero frammenti di una cometa che si è formata nella fascia di Kuiper del sistema solare esterno, dove le condizioni erano fresche e secche. Poi i grani si sono sparsi sulla pila di detriti che ha formato Ryugu in qualche momento tra la distruzione dell’asteroide originale e la formazione della pila di detriti.

“Tra questi eventi, ha raccolto alcuni altri amici provenienti da altri corpi, da diverse parti del sistema solare”, dice Nguyen.

Non è ancora chiaro come il materiale proveniente dal sistema solare esterno abbia trovato la sua strada verso Ryugu. Forse l’asteroide si è formato più lontano dal sole, e quindi più vicino alla fascia di Kuiper, di quanto non sia oggi. “È interessante immaginare come si sia formato questo asteroide e cosa abbia raccolto lungo il percorso”.

La scoperta è “molto eccitante”, afferma il cosmochimico Philipp Heck del Field Museum of Natural History di Chicago, che non ha partecipato al nuovo lavoro. “Questi clasti che sono stati incorporati in Ryugu dopo la sua formazione sono davvero preziosi. Penso che siano ancora più preziosi del campione di Ryugu stesso”.

I clasti possono rivelare di cosa erano fatti gli ingredienti non alterati che hanno formato il sistema solare. Pensate al disco che ha formato i pianeti come impasto per il pane, dice Heck. Una volta che l’impasto è ben mescolato, è difficile capire cosa ci sia dentro. I clasti come quelli nel campione di Ryugu sono come pezzi di farina non mescolata che sono rimasti intatti nel pane finale, dice – non deliziosi, ma molto informativi.

“Se vogliamo capire gli ingredienti da cui si è formato il sistema solare, gli ingredienti originali, dobbiamo trovare questi clasti molto rari e non alterati”, dice Heck. “Questo è uno di loro”.

Svelata la scoperta di un oggetto non identificato sull’asteroide Ryugu

L’asteroide Ryugu continua a far parlare di sé. L’agenzia spaziale giapponese (JAXA) ha appena annunciato a sorpresa che è stato trovato un oggetto artificiale tra i campioni portati sulla Terra dalla capsula della missione Hayabusa 2 (vedi foto di copertina).

Il 21 dicembre è stato esaminato il contenuto trasportato dalla capsula quando è stato trovato questo oggetto ancora non identificato. Nell’immagine pubblicata dalla JAXA si possono osservare i campioni dell’asteroide insieme all’oggetto in questione. “È possibile che si tratti di alluminio separato dal corno del campionatore”, sostengono.

“Il lavoro sui campioni di Ryugu sta procedendo costantemente. Il 21 dicembre sono state aperte le sale di raccolta dei campioni B e C. Successivamente, ciò che c’era nelle sale A e C è stato trasferito in un contenitore di raccolta. La particella più grande nella sala C misura circa 1 cm!”, spiegano sui social media.