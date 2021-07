Ultime Notizie » Bitcoin » Investitore “balena” acquista circa 30 mila Bitcoin

In concomitanza con la recente perdita di valore del bitcoin, che adesso è di poco superiore a $ 30.000, un misterioso grande attore ha acquistato 29.880 unità della criptovaluta lo scorso fine settimana. I beni sono stati acquisiti tra il 16 e il 18 luglio per circa 950 milioni di dollari. Questo grande investitore, di quelle che vengono spesso chiamate “balene” nel mercato delle criptovalute, controllava prima di quest’ultima acquisizione circa 144 mila bitcoin distribuiti su 18 portafogli, ognuno dei quali conteneva 8 mila bitcoin da dicembre 2018.

Secondo i dati di BitInfoCharts, questo investitore ha poi approfittato di un ciclo di criptovalute basso acquistando la suddetta somma a $ 3.970 per bitcoin, per un totale di $ 571 milioni, il 4 dicembre 2018. Da allora, il valore di tale importo è cresciuto fino a poco meno di $ 4,5 miliardi. Il totale detenuto nei wallet si attesta a 174.030 bitcoin, attualmente valutati oltre 5,3 miliardi di dollari. I dati indicano che questo investitore di successo, che non vende un singolo bitcoin da oltre 2 anni, sta ancora accumulando le sue partecipazioni in bitcoin, apparentemente aspettandosi un mercato rialzista.