Ultime Notizie » Intelligenza artificiale » L’Intelligenza Artificiale fa volare le entrate di Nvidia

Nvidia: Triplicati i Ricavi nel Primo Trimestre Fiscale del 2024 grazie alla Domanda di Chip per l’Intelligenza Artificiale

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando in modo significativo numerosi settori, spingendo le aziende a cercare soluzioni sempre più avanzate per soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo. In questo contesto, Nvidia, leader nel settore dei semiconduttori, ha recentemente annunciato risultati eccezionali nel suo primo trimestre fiscale del 2024, trainati dalla richiesta senza precedenti di chip dedicati all’IA.

Un Boom nei Ricavi Grazie alla Crescente Domanda di Chip per l’IA

Nel periodo tra febbraio e aprile, Nvidia ha segnato un record storico di ricavi, raggiungendo la cifra strabiliante di 26.044 miliardi di dollari, registrando un aumento del 262% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo notevole incremento ha catapultato i profitti dell’azienda al 628%, con un totale di 14.881 miliardi di dollari.

Nvidia: All’avanguardia della Rivoluzione Industriale dell’IA

L’ascesa dei data center come pilastri dell’economia digitale ha portato Nvidia a essere al centro di una trasformazione epocale. Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, ha sottolineato il ruolo cruciale dell’azienda in questa trasformazione, dichiarando:

“La prossima rivoluzione industriale è iniziata: aziende e paesi si stanno associando con Nvidia per trasformare i tradizionali data center, che movimentano miliardi di dollari, in sistemi di calcolo accelerato e costruire un nuovo tipo di data center, fabbriche di IA, per produrre una nuova materia prima: l’intelligenza artificiale”.

Previsioni e Strategie Future

Guardando al futuro, Nvidia prevede un ulteriore aumento dei ricavi nel trimestre attuale, con una previsione del 2% che porterebbe il totale a 28.

Divisione delle Azioni per Agevolare gli Investimenti

000 miliardi di dollari. Tale previsione riflette la crescente fiducia del mercato nell’azienda e nelle sue capacità di rimanere all’avanguardia nel settore dei semiconduttori e dell’IA.

In un gesto finalizzato a favorire gli investimenti e rendere le azioni più accessibili agli investitori, Nvidia ha annunciato una divisione delle azioni da 10 a 1 a partire dal 7 giugno. Questo movimento mira a rendere più accessibile l’acquisto di azioni Nvidia, consentendo a un numero più ampio di investitori di partecipare al successo dell’azienda e di beneficiare dei suoi risultati eccezionali.