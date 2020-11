ASTA RECORD – Una copia non restaurata del primo fumetto in cui è apparso Batman è stata messa all’asta per $ 1,5 milioni durante un evento, organizzato giovedì scorso dalla casa d’aste statunitense Heritage Auctions Comics and Comic Art.

Questa è la 27a edizione di “Detective Comics” del 1939, che è diventata la graphic novel più costosa mai venduta con protagonista il Cavaliere Oscuro. In precedenza, la cifra più alta raggiunta da questo fumetto, secondo The Hollywood Reporter, è stata di 1.

075.000 dollari 10 anni fa, in un’altra asta dell’azienda.

Il suo stato di conservazione è stato valutato dal servizio di valutazione dei fumetti della Certified Guaranty Company come “buono/ottimo 7.0”, il che significa che è una delle uniche due copie con questa valutazione al mondo.