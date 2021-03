Ultime Notizie » cancro » La Francia ha sottovalutato l’impatto dei suoi Test Nucleari in Polinesia

Una nuova indagine sui test nucleari che la Francia ha effettuato nelle isole del Pacifico negli anni ’60 e ’70 ha rivelato che le autorità del paese europeo hanno sottovalutato l’impatto della contaminazione radioattiva sulla salute della popolazione locale.

Lo studio “The Mururoa Files” si basa su documenti del Ministero della Difesa francese recentemente declassificati, studi sulla salute e valutazioni scientifiche. I ricercatori hanno anche analizzato mappe, foto e altri documenti e condotto dozzine di interviste in Francia e Polinesia francese per ricostruire tre test nucleari chiave e le loro conseguenze.

“The Mururoa Files“, una collaborazione tra la piattaforma di giornalismo investigativo Disclose, il Programma di sicurezza e scienza della Princeton University e il collettivo di ricerca sulla giustizia ambientale Interprt, suggerisce che l’impatto delle prove di Aldébaran (1966), Encelade (1971) e Centaure (1974) era molto più grande di quanto ufficialmente riconosciuto.

“Lo stato ha tentato di seppellire l’eredità tossica di questi test”

“Questo è il primo tentativo scientifico veramente indipendente per misurare l’entità del danno e riconoscere le migliaia di vittime dell’esperimento nucleare francese nel Pacifico”, ha detto Geoffrey Livolsi, redattore capo di Disclose, citato da The Guardian.

L’analisi delle conseguenze dell’esplosione atmosferica della bomba Centaure suggerisce che il governo francese ha sottovalutato l’inquinamento a Tahiti fino al 40%, aprendo potenzialmente la porta ad altre decine di migliaia di persone per essere ufficialmente riconosciute come vittime della bomba.

Secondo un rapporto riservato del Ministero della Salute della Polinesia francese, circa 11.000 vittime dei test hanno ricevuto dosi di radiazioni superiori a 5 millisievert (mSv), una cifra che ha moltiplicato per cinque il livello minimo per ricevere un risarcimento ogni volta che sono stati successivamente sviluppati determinati tipi di cancro.

Altri documenti declassificati nel 2013 suggeriscono che l’intera popolazione di Tahiti e delle Isole Sottovento polinesiane, circa 110.000 persone, è stata esposta a una dose di radiazioni superiore a 1 mSv solo dopo il test Centaure. Tuttavia, le dosi effettive di radiazioni ricevute dai residenti di alcuni distretti di Papeete, capitale della Polinesia francese, erano da due a tre volte superiori a quelle registrate in uno studio della Commissione francese per l’energia atomica (CEA) pubblicato nel 2006.

I ricercatori hanno notato che i tumori della tiroide, della gola e dei polmoni, così come i casi di leucemia e linfoma e le condizioni ossee e muscolari legate all’avvelenamento da stronzio e cesio, rimangono comuni sulle isole. Inoltre, nelle e-mail del 2017 l’esercito francese riconosce che fino a 2.000 dei 6.000 militari con sede nella Polinesia francese e che hanno partecipato ai test tra il 1966 e il 1974 hanno sviluppato almeno una forma di cancro.

In totale in 30 anni, tra il 1966 e il 1996, la Francia ha condotto 193 test nucleari negli atolli di Mururoa e Fangataufa nella Polinesia francese, inclusi 41 test atmosferici che hanno esposto la popolazione locale, i lavoratori del sito ei soldati francesi ad alti livelli di radiazioni.

Nel 2010, è stato creato un consiglio di compensazione chiamato Civen per rispondere alle richieste di vittime civili e militari della campagna di test nucleari. Tuttavia, finora solo 454 persone, di cui 63 abitanti locali, hanno ricevuto una compensazione finanziaria, mentre oltre l’80% delle richieste è stato respinto senza alcuna giustificazione.

Nella foto di copertina: Una bomba nucleare viene fatta esplodere nell’atollo di Mururoa, Polinesia francese, nel 1971.