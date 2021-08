Ultime Notizie » Ferrari » Formula Uno: che passione

La Formula Uno è uno degli sport che riesce a tenere incollati agli schermi della tv tantissimi italiani, una passione che non ha nemmeno un secolo lo sapevi?

Le informazioni sulla storia della formula 1 sono davvero tante e mettono curiosità: alla fine non è nemmeno un secolo di corse, pneumatico, vetture e piloti ma piace così tanto da regalare brividi ed ebrezza a tutti ma proprio tutti. La Formula Uno è nata immediatamente dopo la Grande Guerra e sicuramente non è un caso, le radici però arrivano ai primi del 1900 ma tra una guerra e l’altra la prima volta che si parlerà di questo sport è nel 1946. Il vero e proprio campionato mondiale di automobilismo nasce nel 1947 ed è subito passione.

Formula Uno: le auto che fanno storia

Tutti, ma proprio tutti, in Italia abbiamo sentito parlare di Formula Uno e chi può dimenticarsi delle Ferrari e dei suoi mitici piloti? Nessuno.

Al di là delle solite notizie oggi andiamo dentro la storia della Formula 1, conosciuta anche come F1 o come FIA Formula One World Championship, si tratta del campionato vetture monoposto a ruote scoperte che possono correre solo su un circuito riconosciuto dalla FIA, ovvero Federazione Internazionale dell’Automobile. A far parte delle importanti informazioni sulla storia della Formula 1 ci sono alcuni notissimi brand del comparto automobilistico.

Scuderia Ferrari: una delle più note, il rosso cavallino rampante made in Italy piace un pò a tutti e, negli anni, ci ha regalato tantissime emozioni. Sede a Maranello, ovviamente, patron Enzo Ferrari, chiaramente. Nasce nel 1929 ed il rosso da quel dì sfreccia nelle piste e sosta nei paddock, la sua importanza e la tenacia del brand è nota a tutti infatti, come sappiamo, ha vinto 12 titoli costruttori, per vetture Sport Prototipo e Gran Turismo ma annovera tanti altri premi tra cui gli indimenticabili Targa Florio, la Mille Miglia e la Carrera Panamericana. I piloti del Cavallino rampante hanno nomi che spesso, ci hanno accompagnato per stagioni ed ancora adesso sono capaci di farci sognare.

una delle più note, il rosso cavallino rampante made in Italy piace un pò a tutti e, negli anni, ci ha regalato tantissime emozioni. Sede a Maranello, ovviamente, patron Enzo Ferrari, chiaramente. Nasce nel 1929 ed il rosso da quel dì sfreccia nelle piste e sosta nei paddock, la sua importanza e la tenacia del brand è nota a tutti infatti, come sappiamo, ha vinto 12 titoli costruttori, per vetture Sport Prototipo e Gran Turismo ma annovera tanti altri premi tra cui gli indimenticabili Targa Florio, la Mille Miglia e la Carrera Panamericana. I piloti del Cavallino rampante hanno nomi che spesso, ci hanno accompagnato per stagioni ed ancora adesso sono capaci di farci sognare. Scuderia Mercedes : la tedesca di grandissimo pregio, infatti, lo sappiamo, ha avuto piloti come Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, e Nico Rosberg ed ha persino vinto 4 campionati costruttori.

: la tedesca di grandissimo pregio, infatti, lo sappiamo, ha avuto piloti come Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, e Nico Rosberg ed ha persino vinto 4 campionati costruttori. Scuderia Renault: regina incontrastata della velocità su pista. Ha da sempre piloti da mondiale: uno su tutti Fernando Alonso, vince spesso il Mondiali Costruttori ed ha all’attivo ben 348 Gran Premio.

Formula Uno: la stagione di LeClerc

La stagione più strana di sempre sembra proseguire nel segno del “deve vincere” per LeClerc e la sua scattante Ferrari. Infatti intervistato da The-Race, il Pilota del Cavallino Rampante ha parlato di un profondo senso del dovere. Sarà il suo anno?