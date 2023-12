Ultime Notizie » beneficenza » Ferragni-Panettone Balocco: Le Vignette Divertenti dei Social

Chiara Ferragni e il Panettone Balocco: è il trend di Natale 2023 con l’Antitrust che multa entrambe per pubblicità ingannevole e con la moglie di Fedez che prima smentisce tutto e poi appare piangendo su Instagram chiedendo scusa e definendo il tutto come un “errore di comuncazione“. Il caso ha suscitato molte polemiche sui social media e tra i follower della Ferragni stessa. Molti hanno criticato l’influencer per aver ingannato il pubblico sulle spalle dei bambini dell’ospedale cui era dovuta la beneficenza, tema centrale della sponsorizzazione con il panettone artigianale della Balocco.

Del resto è stata veramente una brutta figura quella fatta da Chiara Ferragni: da molti sentenziata come disonesta nel suo comportamento, affermando che non poteva essere autentico se era stato pagato per promuoverlo. Alcuni hanno anche sottolineato che Ferragni è stata molto selettiva nel promuovere solo i marchi che le pagavano, invece di scegliere prodotti che realmente apprezzava.

La discussione si è ampliata, coinvolgendo anche altre celebrità, blogger e opinionisti. Molti hanno difeso Ferragni, sostenendo che non ci fosse nulla di male nel fare partnership commerciali e che era normale per gli influencer ricevere compensazioni per il loro lavoro. Altri hanno invece sottolineato il fatto che Ferragni rappresenta un’immagine di lusso e di stile di vita aspirazionale, e che promuovere un prodotto come il panettone Balocco, che è considerato un prodotto di massa, poteva essere incoerente con il suo marchio personale.

In ogni caso, il caso ha sollevato molte domande sulle dinamiche delle sponsorizzazioni sui social media e sulla trasparenza degli influencer nel promuovere prodotti soprattutto sponsorizzandola come beneficenza. Ha anche fatto emergere una discussione più ampia sul ruolo degli influencer nella società contemporanea e sul significato dell’autenticità nel mondo dei social media.

E adesso via con le vignette divertenti sul caso: