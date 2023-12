“L’occasione fa l’uomo ladro” recita un vecchio detto di tradizione popolare. L’Autorità Antitrust ha multato le società legate a Chiara Ferragni per un totale di oltre 1 milione di euro. Anche la Balocco è stata multata per una pratica commerciale scorretta.

Le società hanno ingannato i consumatori facendo loro credere che l’acquisto del pandoro “griffato” con il marchio Ferragni avrebbe contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

In realtà, la donazione di 50.000 euro era stata fatta mesi prima solo dalla Balocco.

A me non interessa che le abbiano detto che deve pagare 1milione, poteva essere pure un euro. Il punto è che #ChiaraFerragni è stata multata perché ha lucrato su dei bambini malati per arricchirsi lei.

Che schifo.

— Anna Bolena (@Anna_Bolena_) December 15, 2023