13:30 Everton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Cosenza-Brescia (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Vicenza (Serie B) – Dazn

14:00 Monza-Frosinone (Serie B) – Dazn

14:00 Pisa-Ascoli (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Pordenone-Chievo (Serie B) – Dazn

14:00 Huesca-Eibar (Liga) – Dazn.

15:00 Diretta Cagliari-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Ayroldi. Settimo turno di Serie A, alla Sardegna Arena si gioca Cagliari-Sampdoria. Un match essenziale per entrambe, desiderose di avvicinarsi alla zona più importante, per divenire sorpresa di questo avvio stagionale. Tre punti, attualmente, separano le due squadre.

Diretta Cagliari Sampdoria con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Giana Erminio-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cesena-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cavese-Ternana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Legnago (Serie C) – Eleven Sports.

16:00 Empoli-Reggina (Serie B) – Dazn

16:00 Crystal Palace-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Barcellona-Betis (Liga) – Dazn

17:00 Bordeaux-Montpellier (Ligue 1) – Dazn.

18:00 Diretta Benevento-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Aureliano. Sfida salvezza allo Stadio Ciro Vigorio tra le due neopromosse Benevento e Spezia nel 7° turno di Serie A. Nella Serie B 2019/2020 Benevento e Spezia si sono incontrate per la prima volta ad ottobre, con Tello che ha portato ai campani i tre punti in trasferta. Nel secondo match, al ritorno, 3-1 per la squadra di Inzaghi, vincitrice grazie a Impronta, Moncini e Viola, abili a rimontare il goal di Gyasi.

Diretta Benevento Spezia con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Mjondalen-Stromsgodset (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Chelsea-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Borussia Dortmund-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Siviglia-Osasuna (Liga) – Dazn

18:30 Renate-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Brann-Haugesund (Eliteserien) – Eurosport Player.

20:45 Diretta Parma-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro La Penna. Il Parma ospita la Fiorentina nella settima giornata di Serie A. Locali reduci dal bel pareggio esterno contro l’Inter. I viola devono riscattare la pesante sconfitta subita nel posticipo di domenica scorsa a Roma, anche per allontanare i fantasmi che aleggiano sulla panchina di Iachini.

Diretta Parma Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

21:00 West Ham-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 PSG-Rennes (Ligue 1) – Dazn

21:00 Atletico Madrid-Cadice (Liga) – Dazn.

