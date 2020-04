Ben Affleck sta riunendo amici famosi come Matt Damon, Adam Sandler e Tobey Maguire per partecipare a un torneo di poker virtuale per beneficenza questo fine settimana per la Pasqua.

Gli altri attori Jon Hamm, Jason Bateman, Bryan Cranston, Sarah Silverman e Cheryl Hines si uniranno digitalmente al regista Kevin Smith, al rocker Adam Levine e alla superstar del football americano Tom Brady, tra gli altri, per aumentare Fondi per i funzionari di “Feeding America” ​​durante la crisi del coronavirus e membri del pubblico sono stati invitati a partecipare.

Condividendo le notizie su Instagram venerdì, Ben Affleck aveva scritto: “Entusiasta di annunciare che ho unito le forze con @FeedingAmerica, la più grande organizzazione nazionale di soccorso della fame della nazione, per raccogliere fondi per le persone che ne hanno più bisogno”.

“Unisciti a me e ad alcuni volti familiari (tra cui @tombrady, @bryancranston, @adamlevine, @sarahkatesilverman, @_cherylhines, Tobey Maguire, Jon Hamm e Jason Bateman) mentre affrontiamo un torneo di poker amichevole“.

Affleck continua a rivelare che “oltre 1 milione di dollari” è già stato raccolto per il gioco di beneficenza di All In For America, e tutti i proventi vanno a beneficio del non profit, che fornisce cibo per chi è nel bisogno.

Il gioco presenterà alcuni professionisti del poker, aperti solo a 75 persone, in base all’ordine di arrivo, primo servito, ma i fan saranno in grado di interagire con i giocatori di stelle commentando le loro mosse mentre l’azione si svolge.

Gli spettatori saranno incoraggiati a donare durante il live streaming, che sarà ospitato dai commentatori di poker Justin Kelly e Michael Loncar. La diretta streaming è visibile online su Twitch TV.