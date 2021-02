Ultime Notizie » Atletico Madrid Chelsea » DIRETTA Oggi TV Lazio-Bayern Monaco Streaming Atletico Madrid-Chelsea Gratis, dove vederle. Domani Atalanta-Real Madrid

Dove vedere le partite di calcio in tv: Lazio-Bayern Monaco, Atletico Madrid-Chelsea e tutte le partite di oggi martedì 23 febbraio 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

09:05 Melbourne City-Sydney FC (A-League) – SPORTITALIA

21:00 Diretta Goal Champions League – SKY SPORT (canale 251 satellite)

21:00 Diretta Lazio-Bayern (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Dopo aver passato la fase a gironi, cosa che non le riusciva da vent’anni, la Lazio sfida agli ottavi il Bayern Monaco in un confronto inedito nella storia: non ci sono infatti precedenti tra le due squadre. Occhi puntati sul confronto tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski. Sono le punte di diamante di due squadre che vengono da un buon periodo, soprattutto il Bayern di Hansi Flick che ha appena chiuso il grande slam, vincendo il sesto titolo su sei in stagione, il Mondiale per Club.

Diretta Lazio-Bayern Monaco con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming online con Play Mediaset.

21:00 Diretta Atletico Madrid-Chelsea (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Atletico Madrid-Chelsea si disputerà all’Arena Naţională di Bucarest in Romania, in virtù delle restrizioni anti-Covid imposte dal governo spagnolo sui voli in arrivo dall’Inghilterra. Calcio d’inizio fissato alle ore 21. L’arbitro sarà il tedesco Felix Brych, coadiuvato dagli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp.

Marco Fritz al VAR. L’ultima sfida tra queste due squadre risale al 5 dicembre 2017, un 1-1 sul campo del Chelsea, successivo all’1-2 in favore dei ‘Blues’ del 27 settembre 2017: il palcoscenico era sempre quello della Champions League, anche se allora si giocava la fase a gironi.

Diretta Atletico Madrid-Chelsea con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.

Dove indicato, diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.