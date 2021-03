L’attaccante francese dell’Atlético de Madrid, Moussa Dembélé, è svenuto durante un allenamento, causando un grande spavento tra i suoi compagni di squadra e lo staff tecnico della squadra di Madrid. Nelle immagini catturate dalla stampa si vede Dembélé, 24 anni, che si allena quando improvvisamente crolla. I suoi compagni vennero in suo aiuto, chiesero assistenza medica e corsero a prendere una barella. Il calciatore è rimasto incosciente per circa un minuto ed è riuscito finalmente a lasciare il campo con le proprie gambe.

Secondo fonti dell’Atlético de Madrid, citate dal quotidiano Marca, lo svenimento di Dembélé sarebbe dovuto a “un leggero calo della pressione sanguigna”. Successivamente, sono stati effettuati test medici, in cui ha presentato “segni vitali assolutamente normali”.

Atlético Madrid striker Moussa Dembélé collapsed in training today and had to receive medical attention.

He eventually regained consciousness and was able to walk off the pitch on his own. He is currently at hospital undergoing further medical tests. 🙏

