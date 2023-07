Ultime Notizie » Crociera transatlantica » Crociere: le traversate atlantiche si confermano tra le più gettonate

Perfette per chi ama il mare e non sa resistere al fascino delle sconfinate distese d’acqua che circondano le grandi navi, così come per chi desidera raggiungere mete lontane e vuole concedersi relax e divertimento durante il viaggio, le crociere offrono ai viaggiatori la possibilità di regalarsi vacanze da sogno e di vivere esperienze uniche, i cui ricordi li accompagneranno per tutta la vita.

Tra le tratte più apprezzate rientra la traversata atlantica, la quale permette di spostarsi tra l’Europa e l’America, e di vivere per un paio di settimane in un vero e proprio mondo parallelo, a bordo di navi che permettono di allontanare tutto lo stress della vita quotidiana.

Crociera con traversata atlantica: perché sceglierla

Una traversata atlantica in crociera permette di scoprire tutto il fascino di un viaggio d’altri tempi e di ammirare paesaggi unici, toccando alcune delle più belle località europee, come Valencia, Lisbona, Cadice e Southampton, fino all’approdo negli Stati Uniti d’America, nella meravigliosa New York.

Oltre all’incanto dei luoghi, i viaggiatori optano per una crociera transatlantica anche per la bellezza delle navi, la vita di bordo e la possibilità di conoscere persone provenienti da varie parti del mondo, così da poter stringere anche nuovi legami.

Come scegliere la migliore crociera transatlantica

Per vivere al meglio questa indimenticabile traversata, è importante affidarsi a una compagnia di navigazione di grande esperienza, come per esempio Cunard, celebre realtà britannica largamente apprezzata in tutto il mondo per l’alta qualità dei suoi servizi.

Con le Crociere Cunard è possibile viaggiare su navi di alta classe, immersi in un’atmosfera unica, costantemente ravvivata dal personale di bordo, sempre pronto a coinvolgere passeggeri in nuove attività.

In particolare, la crociera transatlantica permette di ammirare l’unico Ocean Liner al momento attivo in tutto il mondo, la rinomata Queen Mary 2, dotata di ristoranti, spa, planetario, cinema, teatro e molto altro ancora.

Cosa fare durante la traversata atlantica

Non mancano inoltre servizi dedicati a chi sceglie di viaggiare con il proprio animale domestico

Le numerose attività che è possibile svolgere durante il viaggio in mare richiesto da una traversata atlantica permetteranno di cimentarsi con le proprie passioni oppure di scoprirne di nuove.

Gli appassionati di arte, per esempio, potranno ad esempio seguire corsi di pittura, seminari di recitazione oppure assistere a musical o altri spettacoli teatrali, mentre gli amanti della buona tavola non avranno che l’imbarazzo della scelta, tra pietanze particolari e raffinate, snack veloci, specialità da pub in stile british e tante tentazioni di tipo gastronomico.

Non mancano inoltre le iniziative e gli spazi dedicati a chi è in cerca di attività culturali, come il planetario, la biblioteca, le conferenze tenute da scienziati, storici e accademici, e quelle pensate per il puro relax. Tra queste ultime, è possibile trovare accoglienti sale lettura, ma anche piscine, palestre e spa, presso le quali prendersi cura del proprio corpo.

Per finire, a bordo delle navi da crociera non mancano le occasioni per comunicare con chi è rimasto a casa, grazie alle sale dei computer e ai punti con connessione wireless, e per fare un po’ di shopping, acquistando profumi dei migliori brand, gioielli e abiti di boutique.