Coronavirus: Valutazione OMS e situazione UE.

Al momento Francia e Svizzera hanno escluso la chiusura dei propri confini e la restrizione alla libera circolazione delle persone per effetto della diffusione del coronavirus. Differente destino per i passeggeri di un volo aereo Alitalia, che è stato trattenuto subito dopo l’atterraggio all’aeroporto di Mauritius, nell’Oceano Indiano. Le autorità locali hanno deciso che i passeggeri possono entrare nel paese solo se accettano di sottoporsi a un periodo di quarantena in due ospedali della capitale.

La commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha annunciato durante una conferenza stampa a Bruxelles che “secondo le autorità italiane, una missione congiunta dell’OMS [Organizzazione mondiale della sanità] e dell’ECDC [il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie] domani partirà per l’Italia per valutare la situazione sul campo”.

Nel frattempo, la Commissione europea ha stanziato 232 milioni di euro per aiutare la lotta globale contro la diffusione del coronavirus.