Ultime Notizie » Coronavirus » Coronavirus Perù: migliaia senza casa creano insediamento fuori Lima

L’impatto economico della pandemia di coronavirus ha colpito duramente molti peruviani: l’aumento della povertà ha causato la crescita del numero di senzatetto che non hanno altra scelta che occupare terreni e vivere in campi di fortuna. Così, migliaia di persone rimaste senza casa durante la crisi sanitaria sono state costrette a creare un insediamento temporaneo a Villa El Salvador, alla periferia di Lima, a pochi metri dal Pacifico, che conta già più di 9mila senzatetto.

Le autorità li hanno esortati a partire pacificamente, ma molti non hanno alternative.

“Abbiamo già le nostre casette fatte di stuoie e persino di compensato”, racconta una riciclatrice residente nel campo di fortuna. “Non siamo invasori, non siamo trafficanti, non siamo criminali, non siamo membri di gang. Siamo madri di cui abbiamo veramente bisogno, ci sono madri single, ci sono vedove”, ha sottolineato.

Il paese latinoamericano non ha mai avuto una politica abitativa popolare, che continua a contribuire a questo problema. Il sistema in Perù è sempre stato, sin dagli anni ’40 iniziato a Lima, nel prendere terra.

Il Perù è uno dei paesi latinoamericani più colpiti dalla pandemia. Fino a questo sabato il Ministero della Salute ha rilevato nel Paese, con circa 30 milioni di abitanti, più di 1,7 milioni di casi di covid-19, mentre più di 59.000 persone sono morte a causa della malattia.