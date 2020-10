Contatto Alieno di Miley Cyrus dopo inseguimento UFO

Dopo che la cantante e attrice Demi Lovato ha condiviso con i suoi milioni di follower diverse immagini che sembravano mostrare degli UFO, l’elenco delle celebrità che hanno rivelato le loro esperienze con gli alieni continua ad aumentare: l’ultima arrivata a questo specaile VIP Club è la cantante e attrice Miley Cyrus.

Parlando alla rivista americana Interview, Miley Cyrus ha detto che una volta è stata inseguita da un UFO mentre guidava e che ha stabilito un contatto visivo con un alieno.

Miley ha voluto sdrammatizzare l’incontro, aggiungendo che prima di vedere l’UFO aveva comprato marijuana da un uomo in un camion davanti a un ristorante. Ha spiegato quindi che potrebbe essere stato causato dagli effetti della marijuana, anche se non ci crede poiché era molto reale.

“Il modo migliore per descriverlo è uno spazzaneve volante”, ha continuato Cyrus. “Aveva un grande aratro nella parte anteriore e brillava di giallo. L’ho visto volare e anche il mio amico l’ha visto”. Ma l’incidente non è finito qui. In aggiunta a quanto sopra, altri veicoli si sono fermati per vedere l’oggetto volante non identificato e i testimoni non aveva acquistato e consumato marijuana.

Cyrus ha anche detto di aver visto un essere seduto sulla parte anteriore dell’oggetto volante, spiegando che hanno stabilito un contatto visivo: “Mi ha guardato e ci siamo guardati l’un l’altro, e penso che sia quello che mi ha davvero scosso, guardando negli occhi qualcosa che non riuscivo a capire del tutto. Mi hanno scosso come cinque giorni”. “Mi ha fregato. Non poteva guardare il cielo allo stesso modo. Pensavo potessero tornare”, ha concluso la cantante.

Lasciando da parte le polemiche generate da tutte queste rivelazioni, è apprezzato che le celebrità mostrino pubblicamente le loro “esperienze con gli alieni“.

Ciò mostra che quelli di noi che hanno avuto incontri con quelle che sembrano essere civiltà extraterrestri non sono soli. Anche se c’è la possibilità che le esperienze delle celebrità facciano parte di un oscuro programma per preparare l’umanità al “primo contatto” di massa…