Il Codacons si oppone all’innalzamento dei limiti di velocità in autostrada, poiché ciò avrebbe un impatto negativo sulla sicurezza stradale e aumenterebbe il numero di morti sulle strade. L’associazione dei consumatori sostiene invece l’introduzione del ritiro a vita della patente per i conducenti recidivi, quelli che guidano sotto l’influenza di droghe o alcol e per coloro che pubblicano sui social network video mentre guidano. Il Codacons sostiene anche l’inasprimento delle sanzioni per l’uso del telefono cellulare alla guida.

L’associazione dei consumatori Assoutenti ha criticato la proposta del ministro dei Trasporti Matteo Salvini di aumentare il limite di

velocità sulle autostrade italiane a. Secondo Assoutenti, l’aumento della velocità sarebbe controproducente per la sicurezza stradale, poiché la velocità eccessiva è una delle principali cause di incidenti e morti sulle strade italiane. L’associazione ha invece suggerito di lavorare sulla prevenzione, migliorando l’educazione stradale, la sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli e aumentando i controlli delle forze dell’ordine. Infine, Assoutenti si è offerta di collaborare con il Ministero per migliorare l’attuale Codice della strada.