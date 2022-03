Ultime Notizie » Animazione » Chat animata gratuita da inviare con Whatsapp o Messenger

In internet circolano molte chat che, presumibilmente, sono state fatte tra due persone, anche se in molti casi si tratta di battute incorporate in alcuni template che simulano Whatsapp, Messenger e altre piattaforme. Esiste una pagina web che ci regala la possibilità di creare chat di questo tipo con un’opzione che ti permette di creare un’animazione e configurare alcune variabili.

Stiamo parlando di chat-animator.com, un’opzione in cui possiamo scegliere i personaggi che parteciperanno alla chat, con un avatar e un nome, tutti nella parte in alto a destra della pagina. Una volta definito ciò, possiamo iniziare a inserire i testi che ognuno dirà nella simulazione della chat.

Mentre scriviamo la sceneggiatura, questa appare sulla sinistra, come un’animazione, che circola dal basso verso l’alto con la possibilità di definire la velocità con cui circola il contenuto. Il risultato può essere salvato come webm o come gif e può essere archiviato sul cellulare o sul PC in modo da poterlo caricare sui social network e attendere la reazione dei nostri follower.

È un buon modo per creare contenuti animati da un po’ di testo, scommettendo su brevi video, che è quello che va di moda sui social network. Nella stessa pagina, incoraggiano l’uso di VEED.IO per modificare il video finale, sebbene ciò possa essere fatto con qualsiasi editor o persino caricato su reti senza modifica.

Insomma, chat-animator.com è pratico, semplice, gratuito e senza la necessità di creare un account.