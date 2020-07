Ricaricare la batteria di un cellulare in 20 minuti.

C’è un nuovo metodo per ricaricare la batteria di un dispositivio mobile, ancora più velocemente dell’attuale carica batterie rapido o superboost. Il produttore cinese di smartphone OPPO ha presentato ieri un caricabatterie rapido con una potenza di 125 watt che consentirà di ricaricare la batteria di uno “smartphone” in 20 minuti. Pensa che per ricaricare la batteria al 41%, sono necessari solo 5 minuti.

Inoltre, ha mostrato al pubblico un caricabatterie wireless da 65 watt, che aumenterà la percentuale della batteria di un telefono al 100% in 30 minuti. Secondo una dichiarazione dell’azienda, l’accessorio “offre un’esperienza di ricarica unica e senza precedenti e può probabilmente diventare la prima scelta dell’utente tra i caricabatterie nell’era della tecnologia 5G“.

Inoltre, OPPO ha presentato due caricabatterie in formato mini: uno da 110 watt e l’altro da 50, che ha definito “il più piccolo e il più sottile al mondo”. Il prezzo futuro di questi dispositivi è ancora sconosciuto, così come la data di rilascio.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m — OPPO (@oppo) July 15, 2020