Ultime Notizie » Brasile » Brasile-Perù Copa America, decide Paquetá (assist Neymar): Video Highlights. Stanotte Argentina-Colombia

DIRETTA COPA AMERICA – Con un gol di Lucas Paquetá su assist di Neymar al 35′ del primo tempo, il Brasile ha guadagnato la finale della Copa America. La sua rivale sarà una tra Argentina e Colombia che si giocherà nella notte italiana tra oggi e domani mercoledì 7 luglio alle ore 3 AM italiane.

Brasile Perù 1-0 Video Highlights

Brasile-Perù streaming gratis e diretta tv. Già battuta 4-0 dal Brasile in questa Copa America durante la fase a gironi, la Nazionale del Perù è uscita dalla semifinale due volte nel corso degli ultimi dieci anni. Ha subìto esattamente due gol in entrambe quelle partite, con un giocatore avversario che ha segnato ogni volta una doppietta. Si gioca allo Stadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro, con fischio d’inizio alle ore 01:00 AM di oggi martedì 6 luglio 2021.

Le formazioni di Brasile-Perù

Chi vince giocherà la finale contro la vincente di Argentina-Colombia in programma domani.

Brasile: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Roberto Firmino (Gabigol), Neymar e Richarlison. Allenatore Adenor Leonardo Bacchi “Tite”.

Perù: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Santiago Ormeño, Sergio Peña, Yosimar Yotún e Christian Cueva; Gianluca Lapadula. Allenatore Ricardo Gareca.

Dove vedere Brasile-Perù streaming gratis e diretta tv

La partita di calcio Brasile-Perù, valida come prima semifinale di Copa America, sarà visibile Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio, Eleven Sports e LiveNow. Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online (gratis per gli abbonati) su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.