Nel proprio particolare ecosistema, nel calcio italiano i dirigenti hanno un grande peso nei successi dei club. Gli acquisti di direttori sportivi, amministratori delegati e altri leader sono celebrati come arrivi di stelle sul campo.

In questo senso, per quest’ultima è stata fondamentale l’uscita didalla Juventus per passare all’Inter.

Dopo 8 anni come Direttore Generale della Vecchia Signora, il leader ha cambiato maglia per passare al Giuseppe Meazza. Ora, come sottolinea il giornalista Fabrizio Biasin, Beppe Marotta non vuole lasciare i nerazzurri per tornare alla Juventus. Sprofondata in una crisi istituzionale, erano circolate voci su un possibile ritorno del varesotto alla dirigenza bianconera.