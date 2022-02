Ultime Notizie » batman » Come chiamare Batman (occulto) con Google

Google chiama Batman! Se utilizzi il motore di ricerca Google, e cerchi alcune frasi chiave (i famosi e divertenti easter eggs), apparirà un’animazione che, sicuramente, non sapevi esistesse. Affinché la magia di Batman avvenga, devi cercare una delle seguenti frasi:

Gotham City

Bat-segnale

Comandante Gordon

Bruce Wayne

L’idea è quella di promuovere il film di Batman che vedremo il prossimo 4 marzo, il film con Robert Pattinson e diretto da Matt Reeves.

Quando si digita una delle frasi sopra indicate, vedremo un’icona in basso a destra. Premendolo avremo un’animazione, con suono, che simula il famoso cannone di luce che Gordon usava per chiamare Batman quando c’era qualche pericolo.

Il browser si spegne, viene visualizzato il logo e Batman scorre avanti e indietro prima che tutto sia finito e torni alla normalità. Se durante l’animazione vuoi che tutto finisca, devi solo premere il tasto ESC.

Una strizzatina d’occhio che abbiamo già visto in altre occasioni, quando i produttori cinematografici (in genere) vogliono fare un po’ di rumore digitale permettendo a milioni di persone di giocare per un po’ mentre contano i giorni prima della prima visione al Cinema.

Intanto i fan di Batman sono divisi, alcuni con diffidenza verso questa nuova proposta e altri con la speranza che tutto migliori e si tornerà ai tempi di Dark Night, dimenticando la lotta con Superman.