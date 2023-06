Ultime Notizie » Carlo Nordio » Aumenta il numero degli Evasori Fiscali in Italia: i dati allarmanti della GdF

ROMA – Il numero di evasori totali in Italia, ovvero coloro che non hanno mai pagato le tasse, è in aumento. Dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023, ne sono stati scoperti 8.924, ovvero il 54,8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Guardia di Finanza (dati diffusi in occasione del 249esimo anniversario del Corpo) ha sequestrato beni frutto di evasione del valore di 4,8 miliardi, il doppio rispetto ai precedenti 2,2 miliardi. Inoltre, sono stati denunciati 19712 soggetti e individuati 45041 lavoratori in nero.

Dati allarmanti sull’evasione fiscale in Italia

La Guardia di Finanza ha pubblicato quindi dati allarmanti sull’evasione fiscale in Italia, dopo il richiamo del presidente Mattarella che ha sottolineato come tutti siano tenuti a contribuire alle spese pubbliche. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dovuto precisare alcune sue recenti affermazioni che erano state considerate troppo morbide sull’evasione nel Paese. Secondo Nordio, il problema dell’evasione fiscale in Italia si trova nel ginepraio legislativo che espone anche l’imprenditore onesto. I dati delle Fiamme Gialle, pubblicati nel bilancio per il 249esimo anniversario della fondazione, confermano l’allarme sull’evasione fiscale in Italia.