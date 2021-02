Ultime Notizie » Android » La nuova interfaccia di Android 12

Android 12 è pronto a fare il suo debutto. A questo punto dell’anno è normale che iniziamo a conoscere maggiori dettagli sulla nuova versione del sistema operativo mobile di Google. La speculazione ruota sempre attorno alle nuove funzioni integrate nella piattaforma. Ma occasionalmente la sorpresa e le novità vanno un po’ oltre aggiungendo all’equazione un cambiamento nel suo aspetto visivo. Nel caso di Android 12 sembra che quest’ultimo sia ciò che accadrebbe. E il suo nuovo look ci ricorderebbe curiosamente un sacco di … iOS!

Immagini Android 12 in anteprima

Nei forum XDA-Developers ha iniziato a circolare una serie di immagini che ci mostrano quale sarebbe il nuovo sistema operativo mobile. Si tratta sostanzialmente di una serie di screenshot di una “bozza iniziale” dei documenti che Google distribuisce ai partner Android.

Giudica tu stesso:

Come possiamo vedere c’è un uso marcato di toni chiari con un’interfaccia più eterea e minimalista. I bordi sono arrotondati, c’è un nuovo indicatore di privacy, un widget di conversazione che impila tutto su due colonne. Oltre a poche scorciatoie veloci nel pannello delle notifiche e molto, molto beige.

Va notato che ciò si pone in un contesto in cui Google non ha ufficialmente detto nulla su alcuna modifica dell’interfaccia pianificata per Android 12. Quindi ciò che viene mostrato nelle immagini è completamente inaspettato e ci sono troppe domande nell’aria… Bisognerà aspettare ancora un po’ e attendere ulteriori fughe di notizie o l’annuncio formale di questa “chirurgia” estetica.