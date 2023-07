Ultime Notizie » Charles Chaplin » Addio all’attrice Josephine Chaplin, figlia di Charles Chaplin

L’artista statunitense Josephine Chaplin è morta all’età di 74 anni il 13 luglio scorso nella città di Parigi (Francia). Tuttavia, la sua famiglia ha reso pubblica la sua morte attraverso un comunicato ufficiale venerdì, come diffuso da “Le Figaro”.

Josephine Chaplin, attrice e figlia di Charles Chaplin, è morta a Parigi

Josephine, figlia del leggendario attore Charles Chaplin, si è affermata come una grande attrice nel settore e ha partecipato a numerosi film di fama, alcuni diretti dal suo genitore, come “Candilejas” (1952) o “La contessa di Hong Kong” (1967). Le cause della sua morte non sono state al momento divulgate.