Ultime Notizie » Giocare » Arrivano 4 nuovi giochi con l’App di Netflix

Netflix rinnova la sua offerta di giochi per gli utenti che possono divertirsi dall’applicazione. Una selezione di giochi che cerca di coprire temi e gusti diversi. Come per il resto dei giochi, tutto ciò che devi fare è scegliere il titolo che ti piace per scaricarlo e iniziare a giocare.

Netflix aggiunge 4 nuovi giochi

Uno dei nuovi giochi è Lucky Luna. Questo gioco ti sfida a guidare la protagonista, Luna, nel suo viaggio attraverso sotterranei, trappole, percorsi e molte prove. E, naturalmente, man mano che sali di livello, troverai nuove sorprese e sfide. Tutto questo, mentre ti muovi in ​​un mondo di pixel in stile 2D e con la particolarità dello scrolling verticale.

Un’altra delle proposte è Inmortality, un gioco che ha ricevuto ottime recensioni e che non è per tutti. La storia presenta Marissa Marcel, un’attrice scomparsa insieme a tre film inediti.

Per risolvere il mistero e scoprire cosa è successo, dovrete cercare degli indizi nel materiale dei film, ma tenete presente che le scene saranno presentate in maniera non lineare. Se questa proposta ti sembra un po’ inquietante, allora potresti essere interessato a Wild Things: Animal Adventure o Rival Pirates.

Il primo gioco, Lucky Luna, è ora disponibile sull’app Netflix, ma dovrai aspettare per vedere il resto delle offerte. Ricorda che sebbene Netflix mostri il suo intero catalogo di giochi nell’applicazione, dovrai scaricarli da Google Play.

Ma non preoccuparti, non devi far altro che cliccare sul gioco che ti interessa e ti porterà direttamente al link per il download su Google Play. Una volta installato, potrai aprire il gioco direttamente dall’app Netflix sul tuo telefonino.