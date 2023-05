Ultime Notizie » auguri » 10 Brevi Frasi di Auguri per la Festa della Mamma

Domenica 14 maggio si celebra la Festa della Mamma in Italia. La Giornata della Mamma nel nostro Paese viene festeggiata ogni anno la seconda domenica di maggio. Questa celebrazione ha origine negli Stati Uniti, dove venne istituita nel 1908 da Anna Jarvis per onorare la memoria della propria madre. Successivamente, la festa venne adottata da molti paesi del mondo, compresa l’Italia.

La Giornata della Mamma in Italia è un’occasione per onorare tutte le mamme e per ringraziarle per il loro amore, la cura e il sostegno che ci offrono ogni giorno. È un giorno speciale per mostrare il nostro affetto e la nostra gratitudine verso di loro. In Italia, la festa della mamma è molto sentita e celebrata con fiori, regali, pranzi e cene in famiglia.

Abbiamo pensato di aiutarvi a scrivere eventuali biglietti di auguri o semplici messaggi da inviare via WhatsApp o SMS, pubblicando in questo articolo quelle che sono, secondo noi, le 10 migliori e brevi frasi di auguri per la mamma.

1) Auguri alla donna più importante della mia vita, buona festa della mamma!

2) Grazie per essere la mia guida, la mia confidente, la mia mamma, felice festa della mamma!

3) Nulla al mondo può sostituire il tuo amore, buona festa della mamma!

4) Sei la mia roccia, la mia ispirazione, la mia mamma, auguri per la festa della mamma!

5) Sei sempre al mio fianco, mi dai la forza di andare avanti, sei la mia mamma speciale, buona festa della mamma!

6) Grazie per i sorrisi, le lacrime, le risate e ogni momento condiviso, buona festa della mamma!

7) Non ci sono parole per esprimere il mio amore per te, felice festa della mamma!

8) Sei la mia fonte di ispirazione, la mia guida, la mia mamma, buona festa della mamma!

9) Grazie per essere la mia roccia, il mio porto sicuro, la mia mamma, auguri per la festa della mamma!

10) Sei la luce della mia vita, il mio più grande amore, la mia mamma, buona festa della mamma!