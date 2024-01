Ultime Notizie » Allerta tsunami » 1° Gennaio 2024: Terremoto M7,5 in Giappone con tsunami, morti e distruzione

Onde di tsunami di oltre un metro di altezza hanno scosso oggi 1° Gennaio 2024 il centro del Giappone dopo una serie di forti terremoti che hanno danneggiato abitazioni, chiuso strade e spinto le autorità a invitare la popolazione a correre verso zone più alte.

Un terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito la regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, intorno alle 16:10 (07:10 GMT, l’orario in Italia), secondo quanto riferito dal Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS). L’agenzia meteorologica giapponese ha segnalato una serie di 21 terremoti di magnitudo 4,0 o superiore che hanno scosso la regione centrale del paese in poco più di 90 minuti.

Onde di tsunami alte fino a 1,2 metri hanno colpito il porto di Wajima, nella prefettura di Ishikawa, alle 16:21 (07:21 GMT), circa 10 minuti dopo la scossa più forte, ha riferito l’Agenzia Meteorologica del Giappone (JMA).

“Tutti i residenti devono evacuare immediatamente verso terreni più alti”, ha detto la rete nazionale NHK dopo i terremoti. Dopo il terremoto, Ishikawa ha emesso un “allarme di tsunami di vasta portata“, il primo di questa natura dal devastante terremoto del 2011, che implicava l’arrivo di onde alte tra tre e cinque metri sulla costa. Successivamente è stato abbassato a “allarme di tsunami”.

Le autorità hanno anche confermato l’arrivo di onde nelle prefetture di Yamagata, Niigata e Toyama. Il Pacific Tsunami Warning Center, con sede alle Hawaii, ha affermato che era possibile che si verificassero onde di tsunami pericolose in un raggio di 300 chilometri dall’epicentro del terremoto lungo la costa, sul lato del Mar del Giappone dell’isola principale giapponese di Honshu.

Per questo motivo, città nell’estremo oriente russo, tra cui Vladivostok, hanno emesso un “allarme” per un possibile rischio di tsunami, anche se al momento non sono state effettuate evacuazioni. “Le zone costiere della costa occidentale di Sakhalin potrebbero essere colpite dalle onde di uno tsunami“, ha avvertito il ministero russo delle Situazioni di Emergenza su Telegram. Le autorità di Vladivostok hanno consigliato ai pescatori di tornare in porto.

La Corea del Sud ha emesso allarmi per l’innalzamento del livello del mare, ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap. La provincia orientale di Gangwon ha invitato alcuni residenti a evacuare verso zone più alte. L’Amministrazione Meteorologica della Corea del Sud ha detto che le onde del tsunami potrebbero raggiungere altezze maggiori dopo le onde iniziali. Il governo giapponese ha detto di essere ancora valutando i danni causati e se ci sono state vittime.

La città di Wajima, nella prefettura di Ishikawa, è stata finora la più colpita dal terremoto. Le autorità locali hanno confermato che almeno una decina di edifici sono crollati e ci sono ancora un numero indeterminato di persone sotto le macerie.

Nella città sono scoppiati anche incendi che hanno distrutto almeno mezza dozzina di case. Non ci sono ancora notizie di feriti o vittime. Circa 33.500 case nelle vicinanze dell’epicentro, nelle prefetture di Toyama, Ishikawa e Niigata, sono rimaste senza elettricità, secondo le aziende locali di servizi pubblici.

Un video pubblicato sulla piattaforma di social media X (ex Twitter) mostrava file di case in legno crollate a causa dei terremoti, con pareti e tetti crollati. “Questo è il distretto di Matsunami di Noto. Siamo in una situazione terribile. Per favore, venite ad aiutarci. La mia città è in una situazione terribile”, dice una persona che si sente nel video.

L’ospedale della città di Suzu, in Ishikawa, sta ricevendo un gran numero di feriti. Le strade danneggiate stanno ritardando il trasporto dei feriti. L’ospedale funziona con i propri generatori, poiché il distretto circostante è rimasto senza elettricità.

Si prevede che le temperature nella zona colpita scendano a circa 1 °C durante la notte.

La JMA ha detto che la regione di Noto ha sperimentato una rapida successione di terremoti, con un altro terremoto di magnitudo 6,2 che si è verificato poco dopo lo sciame iniziale, ha detto l’USGS. Il terremoto più forte ha spinto le reti televisive a passare a una programmazione speciale e a fare appelli urgenti affinché i residenti colpiti si trasferissero in zone più elevate.

“Sappiamo che la vostra casa e le vostre proprietà sono preziose per voi, ma le vostre vite sono importanti sopra ogni cosa. Correte verso la zona più alta possibile”, ha detto un presentatore della NHK agli spettatori. Diverse autostrade importanti sono state chiuse intorno all’epicentro, ha detto l’operatore stradale del Giappone, e i servizi del treno ad alta velocità Shinkansen sono stati sospesi tra Tokyo e l’epicentro a Noto.

Il giornale economico Nikkei ha riferito che anche i servizi ferroviari nel nord-est del paese e sulla costa occidentale centrale e settentrionale sono stati sospesi. Il Capodanno è la principale festa invernale in Giappone e molte famiglie dovranno tornare a trovare i loro parenti nelle loro città natali da grandi città come Tokyo e Osaka. I residenti della capitale hanno sentito tremori negli edifici a causa del terremoto, ma al momento non sono state segnalate vittime nella metropoli.

Centrali nucleari senza anomalie

L’ufficio del primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha convocato un gabinetto di crisi per gestire la situazione. L’Autorità di Regolamentazione Nucleare (NRA) del Giappone ha dichiarato che non sono stati rilevati problemi nei reattori di nessuna delle centrali nucleari dell’area colpita in una conferenza stampa tenuta verso le 18.30. Tuttavia, sono stati confermati sversamenti di petrolio e altri danni minori alle strutture nucleari dell’area.

L’operatore Kansai Electric Power Company non ha riscontrato danni alle centrali nucleari di Ohi e Takahama, nella prefettura di Fukui, due delle più vulnerabili della costa occidentale in caso di possibile terremoto, riporta la rete televisiva pubblica giapponese NHK.

La centrale di Kashiwazaki-Kariwa non è stata ancora colpita, secondo un comunicato della Tokyo Electric Power Company (TEPCO) riportato dal Asahi Shimbun. Due dei reattori attualmente in funzione nella zona, presso la centrale di Shika, a Ishikawa, non erano in funzione al momento dei terremoti a causa di una revisione programmata.

La maggior parte dei 54 reattori in Giappone sono fuori servizio dalla catastrofe nucleare di Fukushima nel marzo 2011, causata da un terremoto di magnitudo 9 e un devastante tsunami.