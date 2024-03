Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp cambia per sempre a partire dall’11 aprile

Il mese di marzo 2024 ha segnato il cambiamento definitivo per WhatsApp in Europa, ma aprile sta andando forte. L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia ora si concentra sulla sicurezza e sulla privacy dei suoi milioni di utenti. Tutti questi sviluppi rispondono alla necessità che l’app di Mark Zuckerberg si conformi al nuovo Digital Markets Act (DMA), con il quale l’Unione Europea costringe le ‘Big Tech’ ad adottare una serie di misure per migliorare i servizi delle app.

In questo senso vale la pena ricordare che WhatsApp è uno di questi, essendo chiamato gatekeeper, tra cui multinazionali come Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. Il cambiamento più sostanziale è che d’ora in poi dovranno essere interoperabili. Ciò significa che gli utenti potranno leggere e inviare messaggi ad altre piattaforme, come Telegram o Signal, senza avere un account nell’applicazione Meta.

L’obiettivo di Bruxelles è chiaro: porre fine al monopolio. A tutto ciò dobbiamo aggiungere che continuerà a mantenere la crittografia end-to-end. Sarà il prossimo 11 aprile quando i loro termini di servizio cambieranno definitivamente. Alcune modifiche che dovranno essere accettate e che riguardano la privacy degli utenti in Spagna e nella regione europea.

WhatsApp cambia le sue condizioni dall’11 aprile

Dalla pagina domande e risposte di WhatsApp puoi leggere che stanno aggiornando i termini di servizio e le politiche sulla privacy per coprire le normative richieste dalla Legge sui servizi digitali e dalla Legge sui mercati digitali. Queste sono le modifiche che entreranno in vigore a partire dall’11 aprile di quest’anno:

L’età minima per utilizzare WhatsApp nella regione europea passa da 16 a 13 anni.

I meccanismi internazionali di trasferimento dei dati vengono modificati per basarsi sul quadro normativo sulla privacy dei dati UE-USA. Stati Uniti d’America.

I messaggi e le chiamate personali rimarranno crittografati end-to-end; Nemmeno WhatsApp potrà leggerli o ascoltarli.

Maggiori dettagli saranno inclusi sui nuovi requisiti UE per l’invio o la ricezione di messaggi su WhatsApp da app di terze parti supportate.

Verranno aggiornate le informazioni sui canali: come segnalare i contenuti, impugnare le decisioni e come raccomandarli.

Cosa succede se non accetto le nuove condizioni dell’app?

Se continui a utilizzare WhatsApp dopo l’11 aprile 2024, devi accettare gli aggiornamenti dei Termini di servizio. Se non desideri accettarli, fornisci un collegamento per richiedere informazioni sull’account o semplicemente eliminarlo.

Altre novità dell’applicazione Meta da sapere

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a impegnarsi per rendere la funzione ‘Stati’ più prominente all’interno dell’applicazione.

Sebbene ora condivida lo spazio con le ‘Community’, la piattaforma non ha dimenticato l’analogo delle ‘Stories’ di Instagram e sta lavorando all’ottimizzazione.

L’aggiornamento dello ‘Stato’ ti consentirà di vederli senza avvisare l’altra persona. Mostrerà un’anteprima rettangolare dei post temporanei, nella parte superiore di ‘Notizie’. Gli utenti potranno vedere il nome e la foto del profilo e alcuni dei contenuti pubblicati in piccolo formato. In questo modo potrai farti un’idea di cosa hanno caricato i tuoi contatti prima di cliccarci sopra per vederlo nella sua interezza.

Allo stesso modo, per continuare a perfezionare le funzioni offerte dalla piattaforma Meta, Mark Zuckerberg ha annunciato qualche giorno fa sul suo canale WhatsApp che aggiungerà quattro nuove opzioni di formato testo affinché le persone possano scrivere e organizzare i propri messaggi, consentendo in questo modo alle persone di comunicare molto più facilmente, il che è particolarmente utile nelle chat di gruppo.

Nello specifico, questi nuovi formati sono elenchi non numerati, elenchi numerati, blocchi di codice e virgolette testuali, inoltre si uniscono al corsivo esistente, al grassetto, al monospazio e al barrato. E come il resto dei formati, queste nuove funzionalità richiedono alcuni caratteri speciali che devono essere aggiunti alla frase o alla parola che desideri modificare.

D’altro canto, il team della grande azienda tecnologica mira a porre fine alle false conversazioni avviate da sconosciuti con l’obiettivo di rubare denaro o informazioni private. Pertanto, stanno lavorando affinché l’applicazione rilevi automaticamente i tentativi di phishing o spam, in modo simile a quanto fanno Outlook o Gmail. L’avviso verrà visualizzato prima che l’utente entri nella chat, in modo che possa terminare direttamente la conversazione senza doverla aprire.

Infine, WhatsApp consentirà agli utenti di avere un maggiore controllo su chi può utilizzare i propri avatar come adesivi. In sostanza, questo livello di controllo consente alle persone di gestire il modo in cui le loro immagini personali vengono utilizzate all’interno dell’app, offrendo maggiore sicurezza e privacy.