Telescopio SAINT-EX scopre 2 Esopianeti, uno è Super Terra.

All’inizio di quest’anno, il Telescopio SAINT-EX con sede in Messico è stato in grado di rilevare due esopianeti che ruotano attorno alla stella “TOI-1266”, situata a circa 120 anni luce dalla Terra. Detto telescopio di 1 metro di diametro è dotato di strumentazione specificatamente progettata per consentire il rilevamento ad alta precisione di piccoli pianeti in orbita attorno a stelle fredde come le nane rosse.

Rispetto ai pianeti del nostro Sistema Solare, i mondi “TOI-1266 bec” sono molto più vicini alla loro stella. Ci vogliono solo 11 e 19 giorni rispettivamente per orbitare attorno ad esso. Tuttavia, poiché la sua stella ospite è molto più fredda del Sole, le sue temperature non sono molto estreme: il pianeta esterno è più o meno la temperatura di Venere (sebbene sia 7 volte più vicino alla sua stella di quanto Venere sia al Sole).

I due pianeti hanno una densità simile, forse corrispondente a una composizione di circa metà materiale roccioso e metallico e metà acqua. Questo li rende rocciosi circa la metà della Terra o di Venere, ma anche molto più rocciosi di Urano o Nettuno.

In termini di dimensioni, i pianeti differiscono chiaramente l’uno dall’altro. Il pianeta più vicino, “TOI-1266 b”, è poco meno di due volte e mezzo il diametro della Terra.

Questo lo rende un “subnettuno”. Il pianeta esterno, “TOI-1266 c”, è poco più di una volta e mezza la dimensione del nostro pianeta. Pertanto, appartiene alla categoria delle “ super-Terre “.

L’abitabilità dei pianeti in orbita attorno a stelle nane rosse è determinata da un gran numero di fattori. Ci sono numerose difficoltà teoriche affinché questi esopianeti siano adatti alla vita, come il basso flusso stellare o l’alta probabilità di accoppiamento mareale (rotazione sincrono). La rotazione sincrona si verifica quando i periodi orbitale e rotazionale di un corpo coincidono, in modo tale che lo stesso emisfero sia sempre tenuto puntato verso il corpo su cui orbita. L’esempio più noto di questo effetto è quello della Luna, che punta sempre la stessa faccia verso la Terra.

Nell’imamagine di copertina di Mark Garlick, possiamo vedere l’impressione dell’artista di due pianeti extrasolari in orbita attorno a una stella nana rossa.