La Cina ha sospeso le importazioni di salmone dall’Europa a causa del timore che possa essere collegato al nuovo focolaio di coronavirus in un mercato di Pechino.

“Stiamo ricevendo segnalazioni di cancellazioni di ordini di salmone fresco sul mercato a seguito di misure per testare gli alimenti che sono attualmente in fase di attuazione”, ha detto all’NRK l’inviata di pesca al Norwegian Seafood Council, Victoria Braathen.

Secondo i giornali statali cinesi, covid-19 è stato scoperto su taglieri usati per il salmone importato a Xinfadi, il più grande mercato di frutta e verdura di Pechino e la fonte dell’epidemia di coronavirus nella capitale. Il Center for Disease Control di Pechino ha dichiarato la scorsa settimana al canale CCTV News, che il coronavirus potrebbe essere arrivato in Cina con frutti di mare o carne contaminati. “Attraverso il sequenziamento del genoma [è stato scoperto] che il ceppo virale proveniva dall’Europa … e la valutazione preliminare è che è correlata a casi importati”.

A seguito dei suddetti rapporti, i grandi supermercati di Pechino hanno rimosso il salmone dai loro scaffali.

L’OMS non vede il salmone come la “principale ipotesi”

Diversi esperti sottolineano che è improbabile che il salmone sia in grado di trasportare il nuovo coronavirus.

Pertanto, il principale epidemiologo del China Center for Disease Control, Wu Zunyou, ha spiegato sabato scorso che i pesci nel loro habitat naturale. Tuttavia, il giornale China Daily riporta che i pesci possono essere contaminati dai lavoratori durante la cattura o il trasporto.

Da parte sua, il portavoce della Commissione Sanitaria di Pechino, Gao Xiaojun, ha dichiarato lo stesso giorno che, dei 40 campioni raccolti sul mercato che sono stati successivamente analizzati per verificare se contenevano il virus, solo alcuni provenivano da taglieri per salmone.

Uno studio dell’University College di Londra il mese scorso ha scoperto, inoltre, che il nuovo ceppo di coronavirus può infettare l’uomo e una vasta gamma di mammiferi, ma non pesci, uccelli o rettili.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato lunedì che le origini dell’epidemia di coronavirus a Pechino sono incerte, ma l’affermazione che avrebbe potuto essere causata dalle importazioni di salmone non è “l’ipotesi principale”. “Penso che dovremmo vedere cosa è successo in questo caso, non penso che sia l’ipotesi principale. Ma deve essere esplorata”, ha detto il capo del programma di emergenza dell’OMS, Mike Ryan.