Raro e prezioso meteorite impatta al suolo in Rajasthan India.

L’oggetto spaziale ha stupito le menti dei netizen in quanto sembra essere molto attraente e luminoso. Mentre alcuni lo chiamano “affascinante” altri lo hanno definito “maschera aliena” a causa della sua forma.

Un oggetto alieno, che i geologi hanno classificato come un meteorite metallico “molto raro e prezioso“, è caduto dal cielo nello stato indiano del Rajasthan, nel distretto di Jalore. Il meteorite ha impattato il suolo nell’area di Sanchor alle 7 di venerdì (19 giugno 2020). Pesa circa 2,78 kg.

Secondo i geologi, è un meteorite metallico, molto raro e molto prezioso. A causa del suo peso, si ritiene che l’oggetto abbia affondato 4-5 piedi nel terreno. L’oggetto è stato recuperato dalla polizia e adesso sta per essere esaminato da un team di scienziati.

Una foto del meteorite (come quella di copertina) è stata condivisa su Twitter e sta generando un grande dibattito in rete.

Tali eventi non sono nuovi nello stato indiano settentrionale del Rajasthan.

Di recente, gli abitanti del villaggio di Alwar si sono svegliati con un forte tonfo al mattino presto, quando una struttura simile ad una meteora si è schiantata a terra, emanando una luce intensa. L’incidente è stato catturato su immagini CCTV.

Secondo gli esperti, tonnellate di detriti spaziali si disintegrano prima di raggiungere l’atmosfera terrestre: è raro che un oggetto raggiunga a impattare la superficie terrestre.

#Rajasthan

Meteorite like object falls in Sanchor area in Jalore district at 7 AM on Friday , (June 19 , 2020 )

The object weighs 2.78 Kg approx

As per geologists it is a metallic meteorite – very rare and most valuable. @ParveenKaswan pic.twitter.com/6upY31jPLF

— Tabeenah Anjum (@TabeenahAnjum) June 19, 2020