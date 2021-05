Ultime Notizie » acquisti online » Quanto conta essere visibili online?

Nel 2021 possedere un’attività senza un corrispettivo sito web, significa accettare di avere poca se non nessuna visibilità presso il pubblico. Sono tante le motivazioni che dovrebbero spingere verso l’apertura di un sito web professionale, efficace e responsive. L’uso di un sito web è ampiamente diffuso e tante sono le aziende che decidono di essere visibili online e di dare, al contempo, i propri prodotti e servizi impiegando le potenzialità della rete. Cos’è un sito web se non un’insostituibile biglietto da visita? È una presentazione chiara ed efficace verso i propri clienti, con i quali si comunica semplicemente con la condivisione di un link. Possedere una vetrina online, significa dare forza alla propria brand identity. L’importanza di avere un sito internet, è legata anche alla visibilità che esso è capace di offrire: non essere nella grande rete è una grande penalità per un marchio. Creare un e-commerce strategico porta molta clientela, stimolata nel momento in cui la piattaforma funziona ed è reattiva.

La presenza dell’e-commerce

Nel 2020 gli e-commerce nella nostra nazione sono cresciuti tantissimo, apportando un incremento significativo dei ricavi nel settore degli acquisti sul web. Questo importante cambiamento, non ha avuto dei risvolti solo in ambito economico, ma li ha avuto soprattutto in ambito culturale, perché fortemente legato a come cambiano e mutano le abitudini dei medi consumatori. Il Covid ha dato una forte spinta a questo switch, perché i consumatori hanno interiorizzato la sicurezza e la comodità dell’acquisto da casa.

Il confronto: Sito web vs social network

Nel momento in cui si progetta la strategia comunicativa della propria azienda, spontanea può rivelarsi la seguente domanda: è più efficace una comunicazione mediante un sito web ben organizzato o adottare la via dei social? Purtroppo per tutti, questa domanda non propone un valido confronto, perché si parla di due strumenti con strumenti e finalità diverse. Le caratteristiche, i target di riferimento e gli obiettivi da raggiungere sono molto diversi. I social sono stati pensati come tecnologia immediata, finalizzata all’istantanea condivisione di content multimediali, mentre un sito web è uno strumento che va pensato e ottimizzato nel corso del tempo, sulla base delle esigenze della clientela che deve fruire di una comunicazione capace e valida nella presentazione dei prodotti online. Di fatto sia il sito web, che i social network sono parimenti valorizzanti del marchio, solo con modalità differenti. A tal proposito, Elamedia si occupa della creazione di siti web e può agilmente venire in contro alle esigenze di qualsiasi cliente, proponendo un sito web che sia capace di far sentite le persone come in un vero negozio.