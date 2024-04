Ultime Notizie » Decreto » Polemica a Milano: Nuovo Regolamento Esercizi Pubblici Notturni, addio Pizza e Gelato di notte?

A Milano è nata una polemica riguardo a un nuovo decreto che regola il funzionamento degli esercizi pubblici durante le ore notturne, con possibili restrizioni alla vendita e al consumo di cibi e bevande oltre la mezzanotte. Le autorità intendono limitare gli orari di vendita e consumo, ma l’iniziativa ha suscitato critiche da parte di associazioni commerciali che la considerano poco efficace. Il sindaco, tuttavia, difende il provvedimento sostenendo che sia necessario per garantire il riposo notturno dei cittadini.

Controversia a Milano: Nuova Regolamentazione degli Esercizi Pubblici Notturni

Una vasta controversia è esplosa a Milano, con l’emergere dei dettagli di un nuovo decreto volto a regolamentare il funzionamento degli esercizi pubblici durante le ore notturne. La questione principale riguarda la possibile proibizione della vendita e del consumo di gelati, pizze e bevande oltre la mezzanotte.

Limitazioni agli Orari di Vendita e Consumo: Decretato il Nuovo Provvedimento

Il dispositivo legale, reso pubblico il 13 aprile, prevede la limitazione degli orari di vendita di cibi da asporto e del loro consumo sulle terrazze dei ristoranti. Secondo il decreto, l’orario massimo consentito sarà l’01:30 nei giorni sabato e domenica, mentre nei giorni lavorativi sarà anticipato alle 00:30.

Scopo del Provvedimento: Tutelare la Quiete Urbana

Il comunicato emesso dal comune di Milano afferma che la misura, in vigore dal 17 maggio al 4 novembre, mira a proteggere la quiete dei residenti e a garantire l’utilizzo equo degli spazi pubblici, specialmente nelle zone fortemente influenzate dalla vivace vita notturna, comunemente chiamata “movida“.

Reazioni e Polemiche: Le Voci del Mondo Commerciale

Il provvedimento ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto tra gli operatori commerciali. Luca Stoppani, presidente della Federazione Italiana delle Attività Pubbliche (FIPE), ha dichiarato che il decreto, sebbene ben intenzionato, potrebbe non risolvere il problema alla radice.

Dubbi e Preoccupazioni: Il Parere di Confcommercio Milano

Stoppani propone, invece, l’adozione di misure supplementari, tra cui, limitare l’attività dei venditori ambulanti e rafforzare le misure di ordine pubblico.

Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, ha sollevato dubbi sulla praticità del provvedimento, sottolineando che potrebbe avere effetti negativi sul commercio notturno della città. Barbieri ha fatto riferimento a un episodio simile avvenuto nel 2013, quando un divieto simile sulla vendita di gelati da asporto dopo la mezzanotte divenne oggetto di aspre discussioni politiche, portando infine alla sua revoca.

Risposta del Sindaco: Il Difensore del Provvedimento

Il sindaco Giuseppe Sala ha risposto alle critiche difendendo il decreto e sottolineando l’importanza di garantire il riposo notturno dei cittadini. Sala ha ribadito che le restrizioni imposte sono moderate e necessarie per mantenere l’ordine pubblico e la qualità della vita in città.

Bilancio tra necessità e controversie

La nuova regolamentazione degli esercizi pubblici notturni a Milano ha scatenato una discussione animata, evidenziando la complessità nel bilanciare la vivacità della vita notturna con il diritto al riposo dei cittadini. Mentre le autorità sostengono che il provvedimento sia necessario per garantire la tranquillità urbana, alcune voci critiche sollevano dubbi sulla sua efficacia e sull’impatto sul commercio locale. La situazione rimane in evoluzione, con il dibattito destinato a continuare fino all’entrata in vigore del decreto.