Medico paga una follia per comprare una Lampada di Aladino.

Laik Khan, un medico della città di Meerut, in India, è stato vittima di una truffa. Alcune persone lo hanno convinto a comprare una “lampada di Aladino” per 40 mila dollari USA: avrebbe realizzato tutti i suoi desideri. Durante la visita a una paziente di nome Samina, il medico ha incontrato due uomini di nome Ikramuddin e Anees a casa sua.

“Ho cominciato a visitare la sua casa per curare la sua presunta madre. Le visite sono continuate per più di un mese. A poco a poco hanno cominciato a parlarmi di un baba (uomo di dio) che, gli è stato detto, ha visitato anche la sua casa per farmi il lavaggio del cervello e mi hanno chiesto di incontrare questo baba“, ha detto Khan nella sua denuncia presentata alla polizia.

Più tardi, il dottore incontrò un altro uomo di nome Tantrik, un seguace del tantrismo, una pratica esoterica indiana, che gli confessò di avere abilità “magiche”. Alla fine, gli uomini gli dissero che potevano vendergli una “lampada di Aladino” che gli avrebbe portato ricchezza, salute e fortuna per circa 15 milioni di rupie ($ 200.000), ma il medico disse che poteva offrire loro solo un anticipo di 3.100.000 rupie ($ 41.000).

La polizia ha già arrestato due degli uomini, denunciati dal medico, e hanno sequestrato la lampada come prova. Secondo i media locali, gli arrestati hanno truffato diverse famiglie in città con la stessa storia.