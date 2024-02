Ultime Notizie » Charles Leclerc » Lewis Hamilton alla Ferrari? Per superare il record di Michael Schumacher

Secondo le ultime voci di mercato nella Formula 1, Lewis Hamilton potrebbe guidare per la Ferrari a partire dal 2025. Le trattative sono molto avanzate e si prevede che l’accordo verrà chiuso entro la fine della settimana. Hamilton è attualmente sotto contratto con la Mercedes, ma potrebbe avere un’opzione di rescissione per il prossimo anno. I fattori che potrebbero convincerlo ad accettare un’offerta dalla Ferrari includono la mancanza di vittorie negli ultimi due anni, le migliori prospettive di competitività della scuderia italiana rispetto alla Mercedes e il sogno di vincere l’ottavo titolo mondiale da record al volante di una Ferrari, superando il record di

Le voci di un possibile arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari si stanno facendo sempre più insistenti. La mancanza di conferme riguardo al futuro di Carlos Sainz, insieme alla preferenza di Hamilton per le auto Ferrari, alimenta le speculazioni. L’ingaggio di Hamilton rappresenterebbe una scelta di alto profilo per la Ferrari, che cerca una via d’uscita dal dominio di Verstappen e della Red Bull. La Ferrari si è rifiutata di commentare tali voci, per cui sicuramente qualcosa bolle in pentola…