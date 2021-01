Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA Oggi TV Lazio-Roma Streaming Chievo-Entella Gratis: orario, dove vederle. Domani Verona-Milan (Serie A Femminile)

Dove vedere le partite di calcio in tv Roma-Inter, Udinese-Napoli, Juventus-Sassuolo e tutte le altre di oggi venerdì 15 gennaio 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

18:45 PSG-Bordeaux (Division 1 Feminine) – DAZN.

19:00 Diretta Chievo-Entella (Serie B) – DAZN e DAZN1.

Chievo-Entella primo anticipo della 18esima giornata di Serie B. Veneti noni in classifica con 24 punti, Virtus Entella penultimo con 14 punti. Chievo imbattuto da 6 partite (2 vittorie e 4 pareggi). In tutte le ultime 9 gare casalinghe del Chievo Verona, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso del primo tempo. Serie positiva di tre vittorie consecutive per Virtus Entella nelle quali non ha subito neanche un gol. Curiosità: la Virtus Entella ha ricevuto il primo cartellino della partita in tutte le ultime 6 gare.

Diretta Chievo Entella sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:30 Union Berlino-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

20:45 Diretta Lazio-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lazio Roma si affrontano nel Derby della Capitale in apertura della 18a giornata di Serie A. Nella scorsa stagione il Derby della Capitale è terminato sul risultato di 1-1 sia all’andata che al ritorno. Lazio ottava in classifica con 28 punti, Roma terza con 34, 3 in meno dell’Inter, uno in più della Juventus. In tutte le ultime 7 gare casalinghe della Lazio, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso del primo tempo. È stato estratto almeno un cartellino rosso in 3 delle ultime 10 partite tra Lazio e Roma in casa della Lazio.

Diretta Lazio Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Vicenza-Frosinone (Serie B) – DAZN e Rai Sport

21:00 Fulham-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Montpellier-Monaco (Ligue 1) – DAZN.

