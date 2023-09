Ultime Notizie » giorgio napolitano » Giorgio Napolitano è morto a 98 anni

Il presidente emerito Giorgio Napolitano è morto all’età di 98 anni. È stato il 11° presidente della Repubblica italiana e il primo ad essere stato rieletto per un secondo mandato. È stato anche membro del Partito Comunista Italiano. Durante la sua carriera politica, ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di presidente della Camera e ministro dell’Interno.

Condoglianze del Governo per Napolitano

Il governo italiano, tramite Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio alla famiglia di Giorgio Napolitano. Alcuni leader politici, come Tajani e Salvini, hanno espresso tristezza per la sua morte e hanno riconosciuto il suo ruolo importante nella storia politica italiana.

Il messaggio di Mattarella

Nel discorso del presidente Mattarella, viene evidenziato come la vita di Giorgio Napolitano sia stata fortemente influenzata dagli eventi storici della seconda metà del Novecento.

La camera ardente a Palazzo Madama

Il presidente sottolinea i vari impegni che Napolitano ha preso nel corso della sua vita, come la lotta contro il fascismo e il comunismo, l’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e la sua attenzione verso l’Europa. Mattarella conclude il suo discorso ringraziando Napolitano per il suo contributo alla pace e al progresso sociale.

La camera ardente per l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sarà allestita a Palazzo Madama. Numerosi politici italiani ed internazionali hanno espresso le loro condoglianze. Il CONI ricorda che Napolitano è stato il solo ad aver ricevuto il Collare d’Oro al merito sportivo nel 2015 e annuncia un minuto di silenzio durante gli eventi sportivi. Papa Francesco ha elogiato la sua umanità.