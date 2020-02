Utilità dei Gadget aziendali personalizzati per clienti e dipendenti.

Sono veramente utili i gadget? Perchè le aziende se fanno così tanto uso? Meglio personalizzati o generici? Se ti stai affacciando a questo tema di marketing per la prima volta, sicuramente vorrai risolvere questi dubbi iniziali che non ti permettono di prendere una decisione definitiva.

Iniziamo subito con il dire che questo tipo di regali personalizzati che fanno periodicamente le aziende, piccole o grandi che siano, sono molto apprezzati non solo dai clienti, ma anche dai dipendenti dell’azienda stessa. Sono utili non solo perchè si usano materialmente, pensa ad esempio ad una semplice penna a sfera, ma anche perchè sempre viene riportato il logo, che ci ricorda chi ce l’ha regalato, e almeno il numero di telefono o whtasapp per mettersi velocemente in contattato con l’azienda stessa. Un piccolo oggetto che il cliente può portare sempre con sé e utilizzarlo al momento opportuno.

La nuova tendenza del merchandising personalizzato

I gadget aziendali personalizzati sono certamente un’ottima soluzione per la tua pubblicità. Ormai ci sono numerosi siti online che propongono merchandising personalizzato, e che vengono selezionati non solo per i clienti ma anche per i dipendenti dell’azienda. In questo ultimo caso, l’obbiettivo resta quello del piccolo gesto: utile per entrambi.

In questo senso stanno diventando sempre più gettonati gli articoli promozionali da usare in palestra o quando fate ginnastica all’aperto. Ecco che allora borracce e bottiglie pubblicitarie possono diventare un’idea regalo molto apprezzata perchè utilizzabile anche durante passeggiate ed escursioni nella naturalezza.

Il gadget tecnologico va di moda

Amche in ambito tecnologico, ci sono molteplici soluzioni, come ad esempio un altoparlante bluetooth che è tra i gadget aziendali più venduti. Sono veramente economici e allo stesso eleganti, come gli accessori promozionali tipo la borraccia termo o la borraccia pieghevole. Con il fine di fare merchandising, molti di questi oggetti hanno una ulteriore particolarità: quando vengono personalizzati con un’incisione a laser il logo brillerà.

Tecniche per imprimere il logo

Com’è possibile? Questo succede perchè alcuni gadget aziendali sono provvisti di una luce interna.

Sono molteplici le tecniche utilizzate per imprimere il logo e una breve dicitura pubblicitaria sui gadget. Andiamo dalla più economica come la serigrafia, fino alla più tecnologia incisione laser, la quale viene realizzata su regali pubblicitari fatti di metallo o legno. Poi esistono altre tecniche come la tampografia (stampa a tampone), il ricamo, la stampa digitale, la stampa per sublimazione, il bassorilievo, fino alla più semplice stampa di un’etichetta a colori che viene poi applicata su gli oggetti promozionali scelti. Sì, perchè tutto dipende dal tipo di gadget pubblicitario che sceglierai per il tuo regalo.

Regalo perfetto per eventi speciali (e non solo aziendali)

Ah, un ultima cosa. Con il dovuto tempo, i gadget possono essere preparati in vista di un evento molto famoso, come ad esempio è successo quando vi è stata l’uscita del nuovo film di animazione “La famiglia Addams”. Essendo il film molto famoso e amato un po’ da tutti, molte aziende hanno approfittato di questo evento cinematografico per realizzare, personalizzare e omaggiare clienti e dipendenti con vari accessori sul tema che sono andati, ovviamente, a ruba.