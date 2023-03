Ultime Notizie » Acquisto materiali » Ferramenta Online: UtensileriaOnline.it si conferma Punto di Riferimento tra gli Utenti

Una vasta esperienza nel settore della ferramenta, un catalogo ricco di attrezzature industriali e un’offerta capace di rivolgersi indifferentemente ad artigiani, professionisti e imprese: è con questa consapevolezza che Utensileriaonline.it si conferma uno dei principali player per l’acquisto di materiali e attrezzature professionali in rete.

A guidare l’e-commerce è una strategia basata su innovazione, impegno e competenza, che ne ha ampliato la capillarità, consolidandone il ruolo sul mercato.

Del resto, Utensileria Online può contare su una proposta basata su più di 10.000 mq di magazzini ad alta tecnologia e un campionario di oltre 40.000 prodotti, che si affiancano a un ricco know how frutto di più di 40 anni di esperienza sul campo e a un’offerta che abbina alla vendita la consulenza. A testimoniarne la qualità, oltre 31.000 clienti online, che hanno apprezzato la customer experience, premiando la professionalità del servizio.

L’offerta di Utensileriaonline.it per artigiani, professionisti e imprese

La proposta di UtensileriaOnline nasce dalla volontà di far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro, per il quale il tempo è uno degli asset più importanti.

Oggi, infatti, professionisti, artigiani e piccole e medie imprese sanno che la competitività passa per la tempestività e il rispetto delle scadenze, in assenza dei quali ogni realtà è destinata a occupare un ruolo marginale.

Utensileria Online supporta questa esigenza con un portale ricco di articoli professionali sempre disponibili accompagnati da ampie schede descrittive. Lo scopo è quello di proporsi come punto di riferimento digitale nella fornitura di tutto ciò che può facilitare il mondo del lavoro, offrendo l’accesso a proposte che abbracciano i settori dell’impiantistica, della saldatura, dell’automazione, della lavorazione del metallo, ma anche quelli dell’arredo officina, delle catene di montaggio, dell’edilizia, dell’antinfortunistica e dell’elettroutensileria.

L’ampio campionario di prodotti, in unione all’esperienza di uno staff specializzato, che oggi conta 22 persone fra collaboratori interni ed esterni, rendono inoltre Utensileria Online uno dei partner di riferimento per l’industria 4.0.

Alla luce della rivoluzione tecnologica che sta interessando il settore corporate, l’e-store affianca infatti le aziende in quella fase di trasformazione che punta ad abbandonare le vecchie logiche operative per fare spazio al concetto di impresa digitale.

Dai marchi leader all’offerta trasversale

I prodotti di ferramenta, macchinari e attrezzature professionali che compongono l’offerta di Utensileriaonline.it hanno tutti origine dai marchi leader di settore. Tra questi, è possibile citare per esempio Bosch, Milwaukee, Fervi, Fischer, Beta, Rothenberger, Borletti e Fami, ma anche Arexons, AEG Powertools, Aignep, 3M Speedglas e Telwin.

Naturalmente, i brand selezionati vantano tutti una lunga esperienza nel settore, ma hanno anche in comune il fatto di essere caratterizzati dalla volontà di confermare il loro ruolo di leader per qualità e innovazione.

Difatti, gli operatori di Utensileriaonline.it scelgono ogni prodotto puntando sempre su quei marchi che investono sulle nuove tecnologie e sugli ultimi ritrovati in fatto di materiali e trattamenti per proporre articoli sempre più efficienti.

Questo approccio consente di offrire beni di qualunque tipo, dalle attrezzature generiche alle strumentazioni più specifiche e ad alto contenuto tecnico, assicurando un approvvigionamento completo a un’utenza estremamente vasta.

In un mercato così trasversale, Utensileriaonline.it ha infatti dimostrato di poter rispondere alle necessità sia degli operatori specializzati sia di quei clienti appassionati che operano esclusivamente per esigenze hobbistiche: non è un caso se oggi sia riuscito ad accreditarsi come un punto di riferimento per utenti di ogni settore e per ogni livello di abilità.

Il merito è da ricercare nella volontà di dare vita a un nuovo modello di ferramenta, che trae il meglio dall’efficienza dei servizi digitali e dall’esperienza dei negozi sul territorio: un modello che punta sull’acquisto consapevole, con un’offerta più attenta alla qualità che alla quantità.

Per questo motivo, il portale offre la consulenza tecnica di un team di operatori dedicati, che forniscono assistenza pre e post vendita sulla scelta e l’utilizzo delle apparecchiature.