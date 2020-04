E' il momento di investire nell'Oro? Il parere dell'esperto.

Un consulente del mercato dei metalli preziosi con sede in Svizzera, Claudio Grass, ha parlato in una recente intervista con RT sul vero valore dell’oro, tra le previsioni degli analisti per il suo aumento dei prezzi. Secondo Grass, la domanda non è se l’oro sta aumentando, “è sempre il prezzo della carta moneta che fluttua i suoi prezzi”. “Un’oncia d’oro è sempre un’oncia d’oro. Quindi, in sostanza, l’oro non sta aumentando di prezzo”, ha detto l’esperto, aggiungendo che, quando acquista oro fisico, l’acquirente dovrà pagare molto di più del prezzo della carta.

“Penso davvero che l’oro possa andare più in alto, ma il prezzo dell’oro di carta potrebbe scendere a zero perché è una garanzia di carta, è una garanzia di debito, è solo una promessa”, ha detto Grass, sottolineando la differenza tra il prezzo del oro su carta e oro fisico, che rappresenta “una proprietà, un bene, un vero

bene”.

Secondo lo specialista, la pandemia di coronavirus ha creato una bolla del debito senza precedenti, che a sua volta ha generato una sopravvalutazione dei mercati finanziari. Inoltre, Grass ha sostenuto che l’aumento del prezzo dell’oro è dovuto al fatto che il potere d’acquisto del dollaro USA e di altre valute, come l’euro, si sta deprezzando: “Ogni volta che stampa, degrada la valuta”.

Inoltre, l’esperto ha sottolineato che quando acquisti qualcosa, devi farlo mentre è economico, come l’oro fisico, “che è denaro, tutto il resto è credito”. “Quindi l’oro è economico, è fisico ed è al di fuori del sistema bancario ed è una copertura perfetta contro tutti i rischi nell’attuale sistema finanziario”, ha concluso Grass, assicurando che “l’oro fisico salverà coloro che lo mantengono, purché i governi non lo confischino“….