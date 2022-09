Ultime Notizie » asteroide » Ecco le dimensioni dell’asteroide che ha formato il cratere più grande del pianeta

GEOLOGIA – L’asteroide che ha colpito la Terra 2 miliardi di anni fa e che ha formato il cratere Vredefort in Sud Africa era largo fino a 25 chilometri, molto più grande di quello che spazzò via i dinosauri. Questa è la conclusione alla quale sono arrivati gli scienziati all’interno di una nuova ricerca pubblicata di recente sul Journal of Geophysical Research. Studi precedenti stimavano che il cratere più grande del pianeta fosse formato da un oggetto largo circa 15 chilometri, che viaggiava a una velocità di 15 chilometri al secondo.

Tuttavia, sulla base di nuove simulazioni al computer, gli scienziati dell’Università di Rochester (USA) concludono che l’oggetto che formava il Vredefort vicino all’odierna Johannesburg sarebbe stato largo da 20 a 25 chilometri, viaggiando a una velocità compresa tra 15 e 20 chilometri al secondo, per spiegare il diametro originario del cratere stimato in 250 chilometri.

I nuovi dati rivelano che questa roccia spaziale era più grande e aveva un impatto più energetico dell’asteroide che spazzò via i dinosauri 66 milioni di anni fa dopo aver colpito la penisola messicana dello Yucatan, formando il cratere Chicxulub, e ebbe conseguenze catastrofiche per il clima terrestre.

Tuttavia, nonostante questo asteroide “non abbia lasciato tracce di estinzioni di massa o incendi boschivi poiché c’erano solo forme di vita unicellulari e nessun albero esisteva 2 miliardi di anni fa […] l’impatto avrebbe influenzato il clima globale potenzialmente più esteso rispetto all’impatto di Chicxulub”,

ha dettagliato il ricercatore Miki Nakajima. Inoltre, ha aggiunto che sia la polvere che gli aerosol risultanti dalla collisione si sarebbero diffusi in tutto il pianeta e avrebbero bloccato la luce solare, raffreddando la superficie terrestre.

Dalla sua creazione, il cratere Vredefort è stato fortemente eroso, rendendo difficile determinarne la dimensione esatta al momento dell’impatto. E con esso, anche le dimensioni e la velocità dell’asteroide sono incerte.

“Capire la struttura del più grande impatto che abbiamo avuto sulla Terra è fondamentale”, ha affermato Natalie Allen, autrice principale dello studio.

Le simulazioni hanno anche permesso di studiare il materiale espulso dopo lo schianto e la distanza percorsa dal materiale dal cratere. Queste informazioni possono essere utilizzate per determinare le posizioni geografiche di masse di terra miliardi di anni fa.

Ad esempio, ricerche precedenti hanno determinato che il materiale dell’asteroide è stato espulso in quella che oggi è la repubblica russa di Carelia. Utilizzando il loro modello, i ricercatori hanno scoperto che 2 miliardi di anni fa, la distanza della massa continentale contenente la Carelia sarebbe stata di soli 2.000-2.500 chilometri dal cratere in Sud Africa, molto più vicina di quanto lo siano oggi le due aree.