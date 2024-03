Ultime Notizie » Conto corrente » Il tuo conto corrente può salvare il pianeta? Sostenibilità e conti online

La tematica della sostenibilità ambientale è da tempo all’ordine del giorno e viene affrontata in molteplici contesti anche perché riguarda tutti noi, il futuro del nostro pianeta e quello dei nostri figli. Se è vero che la portata della questione è talmente ampia che sono necessari interventi a livello politico, è altrettanto vero che anche i privati cittadini sono direttamente interessati e responsabili nella quotidianità: le loro scelte, infatti, anche quelle apparentemente più banali, possono avere un grande impatto sulla sostenibilità ambientale.

Anche alcune scelte di finanza personale possono avere, a seconda dei casi, un impatto ambientale negativo o positivo. Per esempio, scegliere di gestire il nostro denaro con un conto corrente online è un’opzione che va incontro a un’esigenza di sostenibilità. Cerchiamo quindi di saperne di più sui conti online e sul perché essi rappresentano una scelta “green”.

Perché un conto corrente online è una scelta sostenibile?

Forse scegliere un conto corrente online non sarà sufficiente a salvare il pianeta, ma rappresenta comunque un contributo a una maggiore sostenibilità: tanti piccoli gesti possono spesso fare la differenza.

Iniziamo con il dire che un conto corrente online è un prodotto bancario che può essere gestito, fin dalla sua apertura, in modo completamente digitale.

Per aprirlo non è necessario recarsi in banca sprecando tempo e carburante e già così si limitano le emissioni di sostanze nocive. Se si è maggiorenni, infatti, si può aprire un conto corrente comodamente da casa con un PC o uno smartphone connessi a Internet.

I documenti necessari non devono essere stampati, con spreco di carta, ed essere portati in banca; possono infatti essere caricati velocemente sul server della banca in formato pdf, così come la firma del contratto può essere fatta digitalmente.

Anche la gestione successiva del conto corrente è paperless, ovvero senza carta, perché tutti i documenti e le varie ricevute possono essere scaricati e archiviati sullo smartphone o sull’hard disk del computer. Lo spreco di carta è quindi zero.

Ancora più importante è il fatto che tutte le operazioni tipiche di un conto corrente possono essere effettuate da qualsiasi luogo in cui sia disponibile una connessione Internet (casa, ufficio, sale d’attesa, hotel ecc.). Non è necessario recarsi in auto in banca e quindi ci sarà un notevole ed ulteriore risparmio di carburante, correlato ad un minore inquinamento ambientale.

Vale la pena anche di ricordare che, maggiore è il numero di conti online aperti, minore sarà il numero di sportelli bancari fisici necessari; ciò porta a un risparmio di risorse non indifferente (elettricità e gas in primis) e a una minore cementificazione.

Una rapida riflessione

Scegliere di aprire un conto online non è, come detto, sufficiente a salvare il nostro pianeta, ma consideriamo che il risparmio di risorse e il minore inquinamento che comporta la nostra scelta sono indubbiamente impattanti se consideriamo la questione nella sua globalità. Quasi tutti i maggiorenni hanno un conto corrente aperto presso una banca e parliamo quindi di miliardi di persone. L’impatto positivo di una scelta del genere non è quindi minimale e vale la pena di avviare maggiori riflessioni in merito.