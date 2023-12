Ultime Notizie » Casa in vendita » Casa di Lord Byron a Londra in vendita per 30 milioni di sterline

La vecchia casa a Londra del famoso poeta britannico George Byron, più conosciuto come Lord Byron, è stata messa in vendita per 30 milioni di sterline (circa 38 milioni di dollari), riporta Mansión Global.

Il poeta acquistò la dimora nel 1815 insieme alla moglie Lady Annabella Byron poco dopo il loro matrimonio, e fu proprio in quel luogo che nacque la loro figlia Ada. Poco più di un anno dopo, la coppia si separò a causa di presunte infedeltà del poeta, il quale, a seguito dello scandalo, fu costretto ad abbandonare Londra.

Lord Byron affittò la casa per finanziare la sua vita al di fuori del Regno Unito e, dopo la sua morte nel 1824, fu venduta dai suoi eredi, secondo l’agenzia di quotazione Wetherell, che ha messo la proprietà sul mercato il mese scorso.

La casa, con oltre 1300 metri quadrati e finestre che si affacciano su un parco, è stata recentemente utilizzata come un edificio per uffici con diverse unità abitative.

Il proprietario ha il permesso di costruire fino a otto camere da letto con bagno, una terrazza sul tetto, un cinema domestico nel seminterrato, una sala giochi, stanze per il personale, una spa con palestra e piscina, nonché sale per la bellezza. L’edificio conserva ancora elementi decorativi originali dell’epoca di Byron, tra cui soffitti decorati, antichi camini, porte alte con architravi e una scala in pietra di Portland, dettaglia il mezzo di comunicazione.